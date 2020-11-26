希代亞美　G奶科研女神

日本AV廠SOD旗下有唔同品牌，但講到近年最受AV迷關注嘅品牌，非「Ms.SOD」莫屬，理由好簡單，因品牌坐擁大班高質女優，諸如水澤美心、詩月圓，以及品牌第5位專屬女優希代亞美。今年23歲嘅亞美，人如其名，個樣生得迷人，仲帶有一股高雅貴氣，一雙亮麗大眼更加係電力十足！身材方面，35-23-34，聽到呢個數字，第一時間諗起葫蘆樽，好有曲線美，襯埋一身白滑肌膚，更加誘人。至於胸前一對G奶，質感天然又脹卜卜，就算乳點色澤深咗少少，依然令好多男人睇到流晒口水。

水量豐富

亞美喺今年5月登場，好快已成為唔少AV迷嘅寵兒，事關阿妹唔止樣靚身材正，氣質仲好高貴端莊，據聞佢係一位高材生，畢業後去咗做藥物科研，為乜無情情加入AV行列？阿妹冇特別解釋過，但係有人估計同份工太悶有關。事實上，睇番亞美嘅AV演出，佢似乎幾享受吓，除咗會主動出擊，攬實男優嚟啜，喺床上肉搏時，仲會流露出冧爆表情。另外，亞美好容易潮吹，每次敏感部位受到男優嘅進攻，都會噴出大量泉水，反應真係非常強烈呢！

希代亞美

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：35-23-34