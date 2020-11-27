PS5開放抽籤　最快聖誕前有機攞！

PlayStation Platinum Shop今日（27日）推出「PlayStation 5網上預購抽籤系統」，抽中可選購PS5主機，想買就咪錯過了！（互聯網）

PlayStation 5全城熱搶一機難求，首批在11月推出時被瞬間秒殺，令不少真玩家向隅。為滿足擁躉，俗稱「藍店」的PlayStation Platinum Shop今日推出「PlayStation 5網上預購抽籤系統」，以便顧客於網上預購PS5主機。

是次抽籤舉行日期及時間為2020年11月27日至12月3日晚上11時59分截止，只適用於登記地區為香港的PlayStation Network會員(PSN會員)，登入活動網站填寫姓名、聯絡電話、電郵地址及欲購買的P5主機版本即可。中籤者將於2020年12月8日前收到電話及電郵通知，並需於2020年12月8日至12月14日期間，親身前往所選擇之PlayStation Platinum Shop完成預購手續，而主機最快取貨日期由2020年12月21日起，意味抽中的話聖誕節就有新機玩！

以下為是次活動的抽籤網址，而除了藍店，豐澤、AEON、LOG-ON及官方Online Store都有得抽PS5，祝大家好運！

各大零售商PS5抽籤網址：

PlayStation Platinum Shop

Online Store

豐澤

AEON

LOG-ON