獲富爸爸支持！源菲然唔使繼承祖業用10年追夢

今屆港姐源菲然與麥詩晴最近簽約無綫，有幸第一個工作便入劇組，雖然僅得一場戲，但足以大開眼界，為當好演員這份工，二人瘋狂報讀演藝、唱歌及跳舞課程，望有朝一日能大派用場，而家族經營涼茶舖的菲然，笑指無意承繼祖業，幸好獲父親開綠燈讓她追夢。

源菲然與麥詩晴雖然未能於今屆港姐爭取名次，但演藝路卻未有止步，齊齊簽約無綫後，更火速獲安排工作，發展絕不比三甲港姐遜色。成為藝人首項工作便參與新劇《玩命真相》，飾演秘書的菲然，即使僅得一場簡單戲份，只需拎咖啡及兩句對白，但由於演戲零經驗，拍攝前特別找來父親幫忙對戲，又狂刨劇本，連同劇演員的對白也記入腦，一副不容有失模樣。

拍攝當日，菲然起初表現緊張，與她演對手戲的劉溫韾見狀，即上前着她放輕鬆及分享經驗，結果NG3、4次便順利完成，令其放下心頭大石。相對於菲然，詩晴雖然僅參與群戲部分，但不用埋位時，也趁機留意前輩鄧佩儀演戲偷師，笑言也獲益不少，而她稍後也有另一套劇拍攝，非常期待。談到當藝人收入不穩定，兩女同聲表示預計首年工作量不多，所以決定把握時間增值自己：「報咗演藝班，仲有學咗幾個月唱歌、跳舞，希望可以打好個底，我哋會搵兼職幫補學費。」二人更分別視黃翠如及王君馨為奮鬥目標，望有朝一日能像她們般作多方面發展。

希望同表姐謝嘉怡拍戲

而身為著名涼茶舖後人的菲然，坦言家中長輩未有着她幫忙家族生意，雙親更給予她自由度發展：「媽咪話趁細個可以充實自己，做自己想做嘅嘢，就係追夢，所以會畀10年時間自己喺呢行。（佳麗們知唔知你背景？）其實唔知會有人知，我覺得家族生意通常男仔接手，我會叫哥哥囉！不過當初身份曝光都緊張，因為爸爸不嬲低調，之前佢訪問都唔出樣，叫其他員工幫佢講。（背景曝光添壓力？）會，希望自己做好啲，唔好累咗爸爸，但佢唔會畀壓力我，反而成日會教我點做好啲，之前佢仲陪我對戲。」談到有個港姐冠軍謝嘉怡表姐，菲然指期待二人合作拍劇，笑言角色上希望突破一點，不再是親戚，更說：「我哋細個喺英國成日見，依家一齊喺同一間公司都會互相照應，佢中文唔叻，我都會教佢點講。」

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