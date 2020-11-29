斷食療法！黃曉明急減34磅心臟頂唔住

內地男星黃曉明憑電影《烈火英雄》，於日前舉行的《第33屆中國電影金雞獎頒獎典禮》第2度封金雞影帝，心情靚爆的他發表得獎感受時，隔空向各導演表示：「請用我吧！」事後他解釋感言完全發自內心，更自爆曾多次被大導演拒絕的經歷。

曉明坦言演藝生涯中遇過不少大導演，當他主動要求角色時，結果往往卻不似預期，他說：「他們雖然是說好的，但其實一直也不找我，因為可能覺得我就是個帥哥，不太敢用我，我到今天為止都會碰到這樣的拒絕。」一臉鬍鬚的他，透露忙於拍攝英皇電影《戴假髮的人》，除了為角色留了鬍子半個月，體重亦需減約34磅，他透過減食及鍛煉，現已成功減去20多磅，仍需再減10磅，但近日卻到樽頸位，令他痛苦非常，導致身體出現狀況。

片場透支 臉色蒼白

《戴》片導演董越於社交網爆料，指曉明因節食及連續幾天通宵班，曾有幾次心臟不適：「見他趴在戲用道具上，臉色慘白，用很微弱的聲音對我說；『我想休息數分鐘！』」令導演非常心痛，但亦為曉明於電影付出有所收成而感動。曉明接受東網訪問時，直言太心急減磅所致：「我用斷食療法去減，可能是時間太快，又不吃飯，結果身體缺少了鹽分及糖分，太虛，加上連續幾天晚上通宵拍攝，才令到心臟不適。」

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