陳茵媺對住中文勁頭痛！陳豪請補習老師幫大仔

藝人陳豪出席保健食品活動，正值疫情期間，注重衞生安全的他影完相即戴回口罩受訪。問到現時可擔心去人多地方？他坦言：「依家緊張啲戴口罩係為咗我同你，要大家一齊戴先有效，希望同心抗疫。 （小朋友都識抗疫？ ）係呀，我哋好早已同佢哋解釋新冠肺炎，依家已經唔可以當佢哋小朋友，要當佢哋好似大人咁對待，同佢哋講依家個世界係點、做人處事同價值觀。（佢哋都聽話？）好彩佢哋都幾乖，我哋都跟得幾貼。」

講到近日學校又因疫情而停課，他表示疫情下大家都做好準備：「一停課學校都開zoom，大家都知點應對。」又笑言本身幫大仔溫習中文：「但我要開劇，所以要交畀太太（陳茵媺），但佢好頭痛，所以我哋都有請補習老師，因為大仔依家一年班，2、3個星期就要test。」講到聖誕節將至，他表示會減少外出：「可能喺屋企玩camping，哈哈，依家開始布置聖誕樹小朋友都好開心。」他又笑言大仔明天生日，已懂向他要求錢及禮物作生日禮物：「但我同佢講要用錢買禮物，所以要禮物就冇錢。」

另外，提到政府擬將違反禁令罰款提高至1萬元，他表示：「戴口罩係要大家一齊戴先有用，至於懲罰係咪咁苛刻，我覺得情有可原，要睇吓個case，相信出發點都係想大家同心抗疫，係好事嚟嘅。」