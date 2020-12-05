【富爸爸有Taste】低谷柯震東罕晒億萬豪宅

台灣男星柯震東遭封殺多年，演藝事業一直未有起色，不過機會可以自己搵，佢就同富爸爸柯義浤成立電影公司及其他投資者自己擲1,800萬買電影版權，今年終於都有新片出街！似係開咗個好頭嘅柯震東，尋日（4日）更拍片大晒佢間億萬豪宅，門口仲堅到可以企40個人！

柯震東於個人頻道上載新片《柯震東東區千萬藝術宅！超美強迫症的家超像樣品屋》，親自做導遊帶大家一窺居所全貌。據知豪宅位於台北市東區，屬高檔次商住區，柯震東仲獨佔當中成層樓！雖然柯震東未有透露豪宅價錢，不過查閱附近平房成交價，至少都索價1.3億台幣（約3,200萬港幣）！

片中見到地方超大，設計有品味又具藝術氣質，潮牌單品Mix名畫，仲要家居擺設整齊企理夠乾淨，雖然柯震東強調係老竇嘅設計同Idea，不過佢自己都有收藏波鞋、動漫公仔、模型、籃球等。

咁都未算，柯震東家中嘅復古鞋櫃、潮牌導演櫈、超大梳化同私人影院螢幕等，都睇得出豪華嘅味道，加上名畫點綴，就連廚房隨手拎起支龍舌蘭酒，都索價5,850元台幣（約1,500元港幣），完美體現了簡約奢華嘅生活美學。