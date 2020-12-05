「新疆四美」熱依扎秘密生女　網民熱討誰是經手人

新疆四美之一、憑內地劇《長安十二時辰》為人熟悉嘅內地女星熱依扎，曾自爆患重度抑鬱症，佢突然喺社交載上載一張抱B相，表示自己已經做咗媽媽，更指女兒係天使，好多謝有佢嘅出現，令自己可以堅持落去：「我是你的翅膀，你是我的藥，我永不倒下，你努力成長。除了是個演員，我更是個媽媽。接下來，我會把自己所有在孕期產後，哺乳，育兒的淺顯且真實的經驗，毫無保留的分享給所有媽媽們。」

及後佢又上載一條對住BB唱歌嘅片，並留言：「她讓我堅強、勇敢、包容～樂觀迎接未來的不確定，女兒是天使，綻放在我生活中！」

唔少網友對佢突然宣布做媽都感到驚訝，有網友心水清指佢今年7月尾先拍緊劇集《閩寧鎮》，佢回覆當時係帶埋女兒拍劇：「我剛出月子就給我機會，給哺乳期女性特別好的照顧，整個劇組都在照顧我一邊奶娃，一邊拍戲，讓我更珍惜這份職業。」在加上佢透露依家餵人奶超過半年，所以有網友推算佢大約係今年6月生B。

熱依扎突然宣布有B，唔少人都關心BB爸爸究竟係邊個，對此熱依扎冇回答有關問題，目前只關心BB嘅健康成長：「當世俗的眼光還在探討着爸爸是誰，甚麼時候懷，甚麼時候生的的問題時，我們卻一直在顧慮著孩子如何成長，我們該如何讓自己蛻變得更好這些問題。」