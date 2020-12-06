胡杏兒得償所願奪最佳演員　老公激動發長文示愛

視后胡杏兒早前為咗接受新挑戰，而離家出走4個幾月到大陸參加節目《演員請就位2》，尋晚終於嚟到最後一集，杏兒更得償所願，奪得年度最佳演員！

喺宣布結果一刻，杏兒一面難以置信嘅樣子，喺影后惠英紅手接過獎項後，邊忍淚邊講感言，佢覺得好幸福同幸運，可以同5位咁優秀嘅導演合作，表示等咗21年終於有機會同陳凱歌合作：「非常幸運，沒想過我有這樣的一天！」又話下1年一定會叫啲朋友嚟參加！之後佢再多謝喺台下嘅吳鎮宇及秦沛，聽到秦沛話自己75歲覺得好感動，希望自己80歲仲可以企喺呢個舞台，可以得到觀眾嘅喜愛！

而杏兒老公Phil就激動得發英文長文祝賀老婆，佢話杏兒當時同佢講參加現場表演比賽並唔容易，但可以同有才華嘅演員及優秀導演合作嘅機會同經驗係值得，大讚老婆一直以嚟就算幾困難都從未抱怨，為佢感到好驕傲！又笑言係時候返屋企喇，佢同大仔Ryan都好掛住佢呀！

而秦沛更同埋姜大偉一同到場支持爾冬陞（小寶），秦沛出場時就話自己從3歲開始演戲，演過超過300部電影、200多套劇集，佢話如果要用一個字送畀電影人嘅話，會用個「愛」字，而姜大衛就話會為演員們送上一個「真」字！之後小寶就率領黃奕等演員出場，3兄弟難得喺台上合體！佢話當節目叫佢想一個字時，佢就諗起「家」字，最後佢叮囑新一代演員要團結，見到有人遇到困難，要伸出援手去幫忙。