陳茵媺焗住教仔女中文：隻隻字都唔識讀…

藝人陳豪與陳茵媺今日夫妻檔上陣現身保險活動，被指賺得多時，陳豪謙稱：「唔好咁講，有得做算係咁，珍惜每個工作機會，我同太太都好耐冇一齊見大家。」他指已有一年沒有跟太太一齊出席活動：「疫情都凍結咗一年，原本有兩個活動係夫妻檔，但都取消咗。（你都好多單人活動。）唔好咁講，攞拃沙都好。（疫情下都搵到錢，會送咩畀太太？ ）佢要乜都畀，She is my queen。（有報道指你疫情下賺過千萬？）我唔知道，冇聽過。（有冇計過？）冇計。珍惜工作機會，疫情下大家都捱緊，希望社會經濟上軌道，大家生活好啲，我唔計較錢。（有冇減價？）一定，大家共渡難關，會一齊去傾。」

陳豪坦言自己的咖啡店開幕也因疫情而告吹，講到禁聚令對生意的影響？他說：「依家限兩人一枱，我哋都好乖，一家五口出街會畀人拉，所以都唔會出街食飯，有時會叫外賣。」

問到陳茵媺會否很辛苦經常要做煮飯婆？她直言非常忙碌：「因為小朋友唔使返學，24小時喺屋企，佢哋好開心，但大人就忙啲，做父母之外，仲做埋老師。」她稱因陳豪忙拍劇，所以雖然自己中文麻麻，也要教導子女中文：「我每個字都唔識讀，要上網查，我都同小朋友講媽咪啲中文唔叻，如果佢哋識就教番我，咁做可以畀到自信心小朋友。（成日喺屋企會唔會抑鬱？）冇唔開心，係壓力大啲，同好多家長一樣，但都好理解，由第1、第2波疫情起我哋都好小心留喺屋企，會搵啲唔同新意畀小朋友開心，心境好重要。（大仔生日都好花心思？）留喺屋企慶祝，奶奶都有嚟，開咗個Party仔，囝囝都有問點解唔可以請自己嘅朋友，同佢解釋完佢都明白。」

之前陳豪透露兒子又想要禮物又想要現金做生日禮物，問他最後送了甚麼？他笑言：「兩樣都有啲，本來想送禮物，但太多禮物又唔好，唔環保而且佢都玩唔晒，我畀封利是仔滿足佢，佢依家要求多多，蛋糕都要指定。」