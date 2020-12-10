是非停不了！鄧紫棋男友被爆傷人坐過監

「小巨肺」G.E.M.（鄧紫棋）早在2016年傳出與造型師男友Mark Ngai拍拖，直至2017年兩人在日本涉谷街頭拖手仔，戀情才正式曝光。G.E.M.與Mark除了是情侶關係，亦是工作夥伴，兩人感情要好，每次G.E.M.到外地工作，Mark都做跟得男友，陪女友周圍飛，Mark除了照顧女友衣着造型外，亦充當女友的發言人。

但近年有關Mark的負面新聞源源不絕，今日再有讀者爆料指Mark（魏俊傑）早在2015年12月31日凌晨時分，在銅鑼灣一間酒吧涉嫌打人，被控一項傷人及一項普通襲擊罪名，案件在2017年9月判決，最終罪名成立，兩項共被判監3個月及3星期。爆料人更稱G.E.M.為維護男友Mark面子，在他坐監的日子，幫他不時更新社交平台，扮作沒事發生，隱瞞他入獄一事。

翻查資料，Mark有很多是非，如粉絲踢爆Mark性格暴躁，平日最愛常黐實G.E.M.出差，喜歡在社交平台炫富坐商務、頭等艙，甚至盛傳他獲女友打本開設個人時裝品牌，不滿他干涉G.E.M.的事業跟財政，而Mark更向朋友自誇只要一開聲，女友便會過千萬現金給他。

G.E.M.的好姊妹李蘊受訪時，坦言跟Mark不算熟，對Mark被爆曾坐監，她說：「我真係唔知，冇嘢可以回應，因為疫情我都好耐冇見過G.E.M.，大家間中有傾吓電話，我會打電話問吓佢，最緊要佢幸福開心就好。」講到有傳Mark性格暴躁，李蘊表示印象中的Mark斯文及有紳士風度，未見過對方發脾氣。