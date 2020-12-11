開箱男：HUAWEI Mate 40 Pro　攝力超強　年度最佳旗艦

【特約報道】HUAWEI手機一向出名影相靚，踏入年尾廠方再發表矚目大作HUAWEI Mate 40 Pro，集極致效能、快速充電、88°超曲面環形屏幕等優點於一身，其超感知Leica鏡頭更是全方位升級，畫質、防震、玩法都獲飛躍提升，究竟真機有幾勁，一於同大家開箱睇睇！

纖巧好拎 幻彩吸睛

手機的基本外形跟上代相約，但屏幕進一步增大至6.76吋，同時兩側如瀑布般呈88°瀉下，達致超高屏佔比。它的圓角機身厚度僅僅9.1mm，纖巧得來，握感仲相當好，影相更恍如昔日卡片相機般好拎！屏幕另一賣點是90Hz刷新率，解像度高達FHD+質素，播片流暢、畫面細緻，至啱劇迷煲劇用。顏色有秘銀、亮黑2色選擇，測試機為前者，光線下機背呈幻彩效果，霧面塗層甚為細滑，做工一流！

超感3鏡 變焦流暢

翻到機背原來一樣咁搶Fo，皆因這是星環布局鏡頭所在，當中超感知Leica鏡頭有3個，包括50MP超感知廣角鏡頭、20MP超廣角電影鏡頭，以及支援5倍光學變焦的12MP潛望式鏡頭。在公園試拍，無論對焦、變焦均見流暢，鏡頭間幾乎沒有色差。再睇相質，超廣角鏡頭搭載了f/1.8大光圈，採光充足、臨場感高，也沒有同類鏡頭常見的變形問題；廣角鏡頭則有1/1.28吋超大感光元件加持，主體銳利、景深自然。至於潛望式鏡頭在10倍混合變焦下，成像亦見紮實，未有因大幅變焦而令雜訊增多，叫人驚喜。

此機豐富的拍攝「分唇」也叫人愛不釋手，例如電影級4K影片，在頂級XD Fusion技術幫助下，實時對HDR影片進行處理，景物曝光均勻、細節豐富。另外又有AI加持功能，拍片時系統會自動識別主角，鎖定主體並追隨拍攝，實測Model消失再出現一樣成功追焦，比許多專業級相機還要強勁！

啱拍Vlog 自拍好玩

潮流興拍Vlog，這方面手機對應超級運動防震功能，測試上斜時追拍Model，影片依然保持平順穩定，不說還以為加裝了三軸防震雲台。必玩的還有微電影功能，提供旅行、舒緩、輕快、動感、美食5個模式，選取後手機會自動運用遠鏡或推移等效果拍攝，配合節奏明快的配樂，輕鬆為短片營造電影感。

HUAWEI Mate 40 Pro內置1,300萬像素超感知前置鏡頭，橫向自拍時，鏡頭會自動切換至廣角鏡，方便群拍時納入更多景物。前置鏡頭亦支援慢動作及雙景錄像，前者最高可拍攝每秒240格影像，一切動作都無所遁形；後者則支援前後鏡頭同時錄影，令自拍玩味大增！

效能頂級 極速快充

拍攝以外，擁躉們也關心手機性能，這方面HUAWEI Mate 40 Pro搭載了自家研發Kirin 9000處理器，在《AnTuTu》效能測試中獲得逾60萬超高分，證明處理能力極高。用來玩第一身射擊遊戲《Standoff 2》，不單畫面精細，動態反應亦十分流暢，完全沒有遲滯出現。另外，多得EMUI 11系統，手機成就了多個AI隔空操控指令，例如可以用手勢上下翻動網頁、握拳隔空截屏，又或在熄屏狀態下透過手掌懸停亮屏等，操作新穎。

手機配備4,400mAh高容量電池，支援66W HUAWEI SuperCharge安全快速充電，實測充10分鐘就多了18%電量，充電比市場同級旗艦更快速。最後，手機兼容5G網絡及雙卡雙VoLTE，最高對應256GB NM Card，加上本身具有256GB儲存空間，毋須經常剷App剷相，重度用家可放心入手！

規格表

制式：5G+4G (雙卡雙VoLTE)

處理器：HUAWEI Kirin 9000

記憶體：8GB RAM+256GB ROM，支援最大256GB NM卡

屏幕：6.76吋OLED (2,772×1,344解像度)

鏡頭：(前置)1,300萬超感知+3D景深鏡頭、(後置) 5,000萬像素超感知廣角鏡頭+2,000萬像素超廣角電影鏡頭+1,200萬像素超感光長焦鏡頭

對外連接：USB Type-C、藍牙5.2、Wi-Fi 802.11ax

電池容量：4,400mAh

作業系統：EMUI 11(基於Android 10)

體積：162.9×75.5×9.1mm

重量：約212g

售價：$8,388

查詢：8128 8810