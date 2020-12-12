冬至團圓　太興冬至盆菜足料到爆

【營業資訊】正所謂冬大過年，安在家中以美食慶團圓？首選當然是滋味滿分的外賣盆菜！太興盆菜香港每日新鮮製作，菜式豐盛花款多，取貨方便，食得開心又放心。今年冬至，太興特別推介三款節日盆菜，包括「鮑魚豐盛盆菜」(6位用) 、「極品鮑參花膠至尊盆菜」(8-10位用)及「極品鮑魚開心大盆菜」(12位用)，滿足對食一向高要求的你，現凡訂購任何盆菜，更可獲贈價值 $185的太興美食優惠券，「足料到爆」之餘更是「抵食到爆」！

為了配合不同顧客的需要，太興「鮑魚豐盛盆菜」今年特別推出6位用分量，用料絕不馬虎，20款珍品包羅萬有 ─ 除了原隻蠔皇鮑魚、日本蠔豉、大蝦等，也少不了招牌燒鵝和桶子油雞，正價$788/盆，12月16日或之前訂購尊享優先價 $738/盆。

此外，滋養推介 ─「極品鮑參花膠至尊盆菜」，選用了21款珍品食材- 包括滋補養顏的紅炆花膠、蠔皇海參、鮑魚及紅紋花菇外，更有太興五星級燒肉，足8-10位用分量，免費送貨到府上，正價$2,080/盆，12月16日或之前訂購尊享優先價 $1,980/盆。

最後一款窩心推介 ─「極品鮑魚開心大盆菜」，同樣設有專人免費送貨到府上，毋須費神準備，輕鬆與親友在家歡度節慶，足12位用分量，正價$1,980/盆，於12月16日或之前訂購尊享優先價$1,880/盆。當中必食瑤柱蠔豉福袋，內裏滿滿盛載了日本瑤柱、鮑汁蠔豉和雪耳，果真是「小福袋，大祝福」！

此外，訂購太興節日盆菜優惠一重接一重！首先，現凡訂購任何盆菜，即可獲贈太興美食優惠券價值$185，分別適用於惠顧早餐、午餐、茶餐、外賣晚市、外賣滿燻燒鵝及太興罐裝食品。響應環保的顧客，於回收期間把已徹底洗淨的太興盆菜鋼盆連底格交回分店，可獲太興堂食外賣晚市小菜 $20優惠券乙張，感謝支持環保。