【最後倒數同賴弘國破鏡難圓】鍾欣潼：決不再婚！

39歲的鍾欣潼（阿嬌）於今年5月被爆與賴弘國已秘密簽下分居協議書，結束1年多的短暫婚姻，這個消息哄動中、港、台娛樂圈，傳言滿天飛。據知雙方簽訂的分居協議書將於明年2月28日屆滿，距離「離婚」日子不足80天，是否仍有挽回的餘地？阿嬌接受東網專訪時，斬釘截鐵說：「沒有！」

她向來愛情至上，閃婚閃離對她而言有一定打擊：「我諗我唔會再結婚，結過一次咪算囉！我覺得自己唔適合結婚，係冇必要！」當日婚變消息傳出後，外界對他們離婚的原因諸多揣測，有傳男方愛夜蒲、不上進，而賴弘國就曾發表千字文，剖白自己如何深愛阿嬌，又指花上巨額辦婚禮，暗批女方。面對種種是非，但畢竟相愛過，她透露分居期間與男方仍有溝通：「大家做朋友會舒服啲，反正依家冇諗拍拖。（有傳你哋分居時，佢將你啲手袋同名錶賣咗？）唔交代離婚嘅嘢，依家平常心，專注工作。（咁分開原因？）都唔講啦，之前講過唔再交代，大家傾好咗唔再提。」

斬斷情根 享受單身

以甜美見稱的她向來追求者眾，但直言現階段沒多想感情事，即使有追求者亦不會闖情關：「提出離婚需要先分居1年，呢段時間我好清晰，唔會搵男友，希望完晒所有嘢先迎接新嘅嘢。」對於當日曾打賞小鮮肉余衍隆惹緋聞，她強調對方同是英皇藝人，絕冇感情轇轕。

提到一直喜歡小朋友，更曾為此雪過3粒卵子，她不諱言生仔就必定要找個心愛的人，並指母親恨抱孫，曾建議她生B，最終卻因離婚作罷：「依家未有另一半嘛，有叫住樓下嘅中學同學生個B畀媽咪湊。（再去雪卵？）佢哋有叫我再去，但要隔日打針好辛苦，本身就易肥，所以生到就生，緣分嚟嘅。」

風水師批行10年大運

沒有愛情的日子便專注工作，惟阿嬌於9月在內地的酒店發生意外，在右眉留下6厘米的傷口，破相變成「蜈蚣眉」。她坦言當時沒想過會傷得如此嚴重，而問到可有想過自己與死亡距離這麼近？她說：「冇諗咁多，仲記得縫完第1次針攰到瞓咗。我唔係正常女演員，幾粗養，依家科技咁勁，所以唔太擔心個樣。我細個都係食自己，同埋傷口又遮到。」

雖然又離婚又受傷，但提到在第1季的《演員請就位》演阮玲玉獲導演陳凱歌大讚，她興奮表示此舉為她打了強心針。在內地工作不斷的她透露，風水師批她有10年大運，而現時才剛開始，即使眉角有傷亦無損運程！