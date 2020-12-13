【心理測驗】一文測出你的戀愛腦指數

你在愛情裏是理性派還是感性派呢？約會中的哪件小事可以看出你的愛情盲目指數。（互聯網）

正所謂「當局者迷，旁觀者清」，在愛情的迷宮，有很多人會迷失自我，找不到愛情的出路；但亦有人會始終保持理智，理性地處理感情問題。有很多人以為理性與感性之間是愛得多與少的差距，可是也有人認為是跟每個人的個性相關，一條簡單的心理測驗，即可看出你的戀愛腦指數，在愛情的漩渦裏，你陷得深嗎？

【問題】

假如你趕着出門約會，走了一半卻發現自己做了一件蠢事，你認為這件事是甚麼？

A.忘記帶屋企鎖匙

B.忘記換衣服/換鞋

C.搭錯相反方向的車

D.手機忘記充電又沒有帶充電寶

E.記錯約會地點

【結果分析】

A.戀愛腦指數80%

對於自己選定的愛情，你會非常認真且執着，雖然沒有到非對方不可的境地，但也不會輕易放手，即使聽到對方在外面拈花惹草、招蜂引蝶的事情，也會選擇睜一隻眼、閉一隻眼。凡事以對方為優先考量，很重視對方的感受，旁人的客觀想法，不太聽得入耳。

B.戀愛腦指數20%

說實話，你是非常清楚且堅定對另一半的要求，從不盲目崇拜，即使對方做了可加分的事情，也要百分百對你的要求才會加分。一旦對方做了錯事，就會果斷減分，有明確標準，在愛情中，你是非常瀟灑的。

C.戀愛腦指數100%

你是一個對另一半死心塌地的癡心人，即使平日再理智再冷靜，只要陷入愛情中就會非常盲目，無論世事變改，滿眼都只有對方。即使對方顛倒是非黑白，甚至做了錯事，你都會認同對方的一切，失去自己正常的思考能力。

D.戀愛腦指數5%

在愛情的世界裏，你是理智派代言人，不但不會輕易順從對方，更會反過來希望掌握愛情主導權，讓對方對自己死心塌地。另一半甚至會抱怨你不解風情、不浪漫，而且為人木獨，從不為愛情而盲目、衝突做事。

E.戀愛腦指數60%

處身愛情裏，你是愛對方多於自己的人，無論對方做甚麼都會傾心崇拜與認同，認為對方是世界上最帥、美的人，典型的「情人眼裏出西施」，會想盡辦法哄對方開心。即使如此，你也有自己的底線，如果對方觸碰到了就會由「情人」變成「普通人」，失去愛情濾鏡。