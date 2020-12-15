性虐待女友逼墮胎　舞台劇男星小澤廉遭炒魷

曾演真人版舞台劇《阿松》及劇集《共演NG》的29歲日本男星小澤廉，昨日被雜誌踢爆虐打及強迫拍拖逾5年的圈外同居女友A小姐墮胎。女方大受打擊後於上月底上吊輕生，幸好獲救。事務所宣布將小澤廉炒魷解約，並向受害女性道歉。

雜誌公開多張A小姐被小澤廉打至手腳傷痕纍纍及兩人的短訊截圖。據A小姐的親友透露，小澤是她的初戀，她16歲讀高中時於朋友聚會結識小澤，在小澤苦苦追求下開始拍拖。最初小澤對A小姐十分溫柔體貼，但拍拖僅半年，他便露出賤男真面目，向A小姐進行言語暴力及性虐待，做愛時又拒絕戴套，強迫A小姐食藥避孕。

去年，A小姐發現懷孕，但小澤要求她墮胎及多次毆打其腹部。最後，A小姐一個人到醫院進行墮胎手術。長期飽受小澤精神及身體暴力對待的她，多次提出分手被拒，上月28日更寫下遺書，打算在兩人同居愛巢內上吊自殺，幸好被友人發現及時阻止。

A小姐自殺不遂後，小澤搬到東京新宿的酒店暫住。本月2日，雜誌目擊小澤帶女返酒店過夜。上周六，小澤錄影節目被記者直擊，被問到A小姐及墮胎一事拒絕回應。其所屬事務所之後回覆雜誌承認報道屬實，認為事態嚴重，宣布與小澤解約，並向A小姐及一直支持他的影迷道歉。