《全民造星III》李昭南出局有鬥心　方方甘願跳到殘廢

ViuTV節目《全民造星III》進入白熱化階段，20位參賽者將爭奪最後10強席位，當中葉巧琳及鍾諾言（NY）已率先順利進入10強！

今年25歲、舞蹈員出身的方方（方芷欣）因出色舞技成功殺入20強，雖然被網友看好，但可惜無緣10強！入行7年的她，自爆當年為跳舞而不讀書，中學文憑試只得3分，所以畢業後入行做舞蹈員，講到今次比賽原來受朋友影響，她說：「之前身邊有朋友參加造星，覺得好熱血，加上今次女仔可以參加，同埋我覺得香港舞蹈市場太細，明明我哋喺幕前表演，但畀人感覺係幕後，所以好想將舞蹈市場帶番去前啲。」

曾為歌手杜德偉、草蜢等演唱會擔任舞蹈員，方方歷年來跳到周身傷，更有坐骨神經及膝頭關節萎縮問題，故今次比賽是搵命搏：「我未跳舞之前條腰已經有椎間盤凸出，之後跳舞受過傷，一直都有坐骨神經痛，膝頭關節有萎縮問題，因為關節磨蝕比復原快，呢啲舊患一直跟住我，我坐骨神經痛西醫都叫我唔好再咁激烈跳舞，話我老咗行唔到，但為比賽唔理！」

講到被網友看好，她坦言完全估計不到：「以為30強我係會走，入到20我好驚喜，因為我份人挑剔又冇乜自信，身邊嘅人好多優點我係冇㗎，想學佢哋咁但自己又做唔到。之後決定做啲唔係我最擅長嘅嘢，唔想做pop song純跳唱，因為有機會畀我自己決定做乜嘢表演畀觀眾睇。」

至於身為ViuTV主持的李昭南，參賽以來備受壓力，全因背負「親生女」之名，她說：「本身我係ViuTV主持，點解我已經入咗ViuTV都仲要參加呢？因為我做主持多，大家見我都係好正經，拍劇又比較性感，我都諗究竟邊個係我？我最想觀眾睇到邊一方面嘅我？想畀大家睇到我係唱歌，我對音樂嘅認識。」

當日以性感椅子舞迎戰，雖然被狠批，但她不後悔：「因為我成日自彈自唱，唔想大家又見到我呢一面，我知道最後出嚟效果唔好睇，但我試咗，其實己都唔敢睇。」對於未能進身40強，她有少許失望：「係有啲可惜，因為未發揮到我強項就離開咗呢個舞台，咁本身我真係唔叻跳舞，所以遲啲會約其他參賽者一齊拍片或者開直播唱歌。」

李昭南服裝：MeowBUY

場地：F&M Fitness and Music