馬浚偉搵夠冇煩惱　用經驗人脈培育下一代

藝人馬浚偉於演藝界多年，演而優則導繼而搞創作，從2000年開始創立自家公司「出色堂」開始，到近年的「小馬工作室」，除了專心經營他的公司，繼續歌影視發展，拍電影、做舞台劇等外，近年亦開始辦學校，更建立9個不同範疇的單位，做教育、電影、音樂、出版、咖啡等事業。最近他更開埋藝術學校，培育全能藝術的新一代，專心留港發展，回饋自己成長的地方，決心要做個真正「香港仔」。

「唔鍾意嘅嘢我唔會做」

馬浚偉邊學習邊開拓不同事業，之前完成北大碩士課程後，現時他亦修讀大學中醫課程，但他坦言忙得快樂，並不辛苦，更堅持其宗旨，生活及工作都是活在快樂之中，而講求工作、生活平衡的他，員工、同事亦同樣幸福。馬浚偉日前受訪時謂：「我嘅生活同工作入面有兩大要求，我做嘅嘢一定要我鍾意，唔鍾意我係唔會做，同埋一定唔會淨係為自己，會為埋其他人，呢兩個立場我堅守得好清楚，因為諗埋人哋先會有推動力，我自己要嘅嘢已經足夠，同好多有錢人比當然冇得比，但我自己生活冇太大壓力，做啲嘢出嚟係人哋得益多過自己。」

唔玩高壓「逼」員工準時收工

問他從何時開始可以真正達到這個理念時，他說：「近呢5年，做舞台劇、整咖啡、開電影、讀書，製作自家節目、開演藝學校，呢5年我發展嘅速度係倍數計，我真係全心全意去做，（唔攰？）我唔攰，我好精神，我平日朝早七點起身，食完早餐就自修英文、黃帝內經、兒童成長心理學，約10時多就完成呢啲網上課程，夜晚我咪返浸大，依家開始上ZOOM，自己夜晚9點後唔會講公事，我直頭係Off電話，除非同事有好急嘅事，否則佢哋唔會搵我，一個企業，正常時間係09-17，全球都係咁，我哋公司個群組夜晚7點後係冇人會send message，（員工都好幸福！）呢樣我係好堅持。」他表示從來不會煩惱於未發生的事上：「今日都未做好，就去計算，之後做嘅嘢都唔會好，我一直跟呢個理論去做，如果唔係身心都唔會健康，做嘅嘢唔會做得好，尤其我喺北京大學讀完EMBA，理解到內地管理人員好高壓，佢哋競爭好大，內地嚴重過香港。我都係呢5、6年全心投入呢個生活同工作模式去做。」

開設藝術學校幫學生完成夢想

說到開設藝術學校，馬浚偉坦言此乃其一大夢想，更指學生要學的包括溝通、演戲、唱歌、跳舞，3個月要完成40堂，1年只有160個學位：「我哋唔係只教曉你唱歌、跳舞，我要教佢Intelligence Quotient（智商）、Emotional Quotient（情商）、Digital Quotient（數碼智商）、Adversity Quotient（逆境商數），我開呢間學校，唔係只幫學生完成藝術夢，當然我有呢個辦法，譬如我同邵氏有合作，希望有機會畀佢哋去實習、體驗，有潛質嘅會嘗試轉介佢哋，初步同樂小姐（樂易玲）達成共識，而我嘅學生亦會有機會演出我旗下作品，舞台劇、電影、節目甚至Mini Drama，學生係優先被考慮。」他亦強調，趁現時自己有氣有力，希望幫到新一代，自己亦會分享經驗。

靠EQ贏電腦

人聰明是好的，但情商於現時社會比智商更為重要，馬浚偉亦相當認同此說法：「IQ好多時係天生同後天培養，但依家好多高科技嘅嘢電腦都做到，唯一人類唔能夠被代替係EQ，呢樣係電腦永遠都做唔到，所謂AI人工智能都係一個統計學，唔係一個有溫度、靈魂，人類係有無限變化，機械情感永遠只有機械情感，EQ係好重要，我能唔能夠逆地而處？有冇同理心？一個人有同理心，永遠高人一線，因為佢能夠動察人類心靈。我去演一個角色，都係全部透過幻想，我幾時做過皇帝、唐玄宗、醫生，我都係靠代入，透過演戲去學習人生，我個人好鍾意思考、觀察，EQ絕對係可以令你有進步，我做過戲，我代入過角色，我感受過失去家人嗰種痛，透過表演藝術可以訓練人格，唔可以只憑學術性。」

香港長大冇興趣移民

馬浚偉亦已有明年的各項大計，約年中他會開拍電影，現時已埋首寫劇本，還有自家製節目，而明年6月會做舞台劇，下半年亦會開演唱會。雖然工作排得很滿，但他樂於享受其中，更不諱言：「我係真心想留喺香港，幫啲新一代，我一定唔會離開，冇興趣移民，我喺香港出世、香港長大、讀書，人、事、情都喺呢度，業務可能會發展到內地、新加坡，但香港係我嘅基地，（呢度近年轉變咁多都冇諗過？）咁咪正正需要我哋啲中年回饋呢個地方，（依家建立仲吃力？）我不嬲做慣，我喺TVB都捱慣，以我依家嘅人脈，認識嘅資源，應該係投放番，所以我啲project冇離開過香港，咁先係一個真正嘅『香港仔』，我中三出嚟做嘢，一邊返學一邊去賣雪糕，做足3年，到中五考完會考入出版社做，我都係捱出嚟。」