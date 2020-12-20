《RM》獲頒黃金名牌　金鐘國首奪SBS演藝大獎

韓國SBS電視台年度頒獎禮《SBS演藝大賞》昨晚舉行，由男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優、李昇基及申東燁擔任主持，今年因為疫情關係，頒獎禮沒有舉行紅地氈活動，而所有嘉賓都戴上電視台提供的「微笑口罩」，電視台今年更特製長2米的「李光洙企定！萬能頒獎手」，讓頒獎嘉賓與得獎者保持社交距離，相當有創意。

最高榮譽的「演藝大獎」由劉在石、金鐘國、金九拉、徐章勛、梁世亨及李昇基等人角逐，最後由金鐘國憑綜藝節目《Running Man》（RM）及《我家的熊孩子》奪得，是他首次奪得「演藝大獎」，歌手出身的他坦言最初是為了宣傳專輯而上綜藝節目，當時覺得自己並不擅長做節目，但幸好偶上了劉在石和姜虎東2位好老師，令綜藝節目也成為了生命的一部分，他又說：「很多謝觀眾們，也很多謝我的粉絲、公司同事和工作人員，其實我看到《RM》的成員時心情很激動，這個獎有很大部分是屬於你們的，也很感謝在錄影廠裏照顧我父母的《我家的熊孩子》團隊。」

至於今年迎來10周年的《RM》獲得「黃金內容獎」，SBS特別打造價值約72萬港元的黃金名牌送給8位主持，宋智孝得獎時說：「已經有10年了，多得有大家，我才可以來到這裏，今後我也會和哥哥們、昭旻和世贊一起繼續努力地跑。」劉在石則特別地多謝陪伴在他身邊的《RM》隊友、製作組、粉絲及嘉賓，承諾今後會更努力拍節目回報大家。

李昇基今年在節目《家師父一體》中翻唱歌手金慶晧的《禁止的愛》，成為網民熱話，影片在影音平台突破800萬次點擊，他昨晚獲頒OTT部門（串流媒體服務）的「Hot Star獎」，而《家師父一體》的車銀優與申成祿就獲得「新人獎」及「最佳藝能人獎」。

以下是部分得獎名單：

演藝大獎：金鐘國《Running Man》、《我家的熊孩子》

新人獎：車銀優《家師父一體》、Jessi《Shorterview》、吳萬石《我家的熊孩子》

名譽社員特別獎：徐章勛《同床異夢2》、《Handsome Tigers》

公益藝能特別獎：金成柱《白鍾元的胡同餐館》

最佳藝能人獎：朴善英《燃燒的青春》、申成祿《家師父一體》

最佳情侶獎：林元熙、鄭石勇《我家的熊孩子》

黃金內容獎：《Running Man》、《叢林的法則》

Hot Star獎（電視部門）：朴娜萊、張度妍《朴張約會所》

Hot Star獎（OTT部門）：李昇基《家師父一體》

最優秀節目獎：《我家的熊孩子》

真人騷最優秀獎：李尚敏《我家的熊孩子》、希澈@Super Junior《美味的廣場》

綜藝節目最優秀獎：HAHA《Running Man》、張允貞《Trot神來了》