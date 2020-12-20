拍戲搵命博！周潤發爆缸縫5針　鍾嘉欣接連出事勁黑仔

做演藝圈唔少人都搵命博，拍劇拍戲分分鐘都會出意外！好似前港姐劉佩玥（Moon）尋日喺拍攝現場差啲連人帶車跌落水，幸好最後冇事！不過唔係個個都咁好彩，好似影帝周潤發咁，拍攝電影《驕陽歲月》被黃德斌追債遭襲擊戲時，竟然假戲真做爆缸血流披面，結果要入院縫5針！不過見慣大場面嘅發哥非常淡定，仲安慰番大家「唔好驚」，真係令人佩服！

胡鴻鈞上年拍無綫劇《降魔的2.0》時撞傷頭部，有指當時佢拍吊威吔場口從高處墮下，要入院治療，做過一輪檢查及休養後，最終留醫10日出院，當時佢就話好易眼瞓同有啲暈，不過醫生就話係正常，乖乖哋休息就冇事，唔會有後遺症。

楊明親身上陣拍攝無綫劇《心理追兇MIND HUNTER》電單車戲份，但發生意外傷及膝蓋，傷口深至見骨，喺工作人員陪同下被送往醫院治理。雖然傷勢唔輕，但佢就表示：「冇事！膝頭爆咗！」最後縫咗14針，停工2個多月！

鍾嘉欣2005年同楊思琦喺大陸拍攝劇集《人生馬戲團》失蹤一事震驚中港兩地，早前佢就重提事件，話當時有班疑似黑幫認錯佢哋係某啲人，追住佢哋，但最後好好彩匿埋保住條命！2013年，佢同馬德鐘拍攝《飛虎II》爆破戲時，抱住佢嘅馬德鐘不慎失足跌倒，雙雙倒地，入院治療。嘉欣手腳擦傷流血，雖然治療時一度眼濕濕，但之後報平安時就展露笑容，非常樂觀，而馬德鐘就右手兩條韌帶撕裂！