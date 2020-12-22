疫下留港！Nichkhun為闖荷里活過Lonely X'mas

Nichkhun參演正在香港拍攝的荷里活片《Hong Kong Love Story》，他日前抽空接受東網獨家訪問，透露為了此片早前來港接受14天隔離，除了睡覺外，便在房內做運動及看劇本。對於首度進軍荷里活，他大為緊張，表明這個機會對自己很重要，不用取景的日子，亦盡量留在酒店避「疫」，更苦笑說：「為了這部電影，要在香港過一個寂寞的聖誕！」他坦言想念家人：「以往每隔數周便會返回家鄉泰國，但今年自3月起已沒回家，大半年沒跟家人見面，只能靠電話聯繫。」

想拍「超英」電影

片中他與美籍華裔演員文峰（Byron Mann）同樣飾演富二代，來港尋覓真愛期間邂逅波蘭籍模特兒Dominika Kachlik飾演的美女，令雙方友誼面臨考驗，港星曾江亦有份參演。此片是浪漫愛情喜劇，Nichkhun自言有浪漫一面，對於可以跟不同國籍的演員合作，他感到相當興奮，既可作文化交流，又可認識新朋友，更希望挑戰類似「超級英雄」系列的動作片。

談及2PM隊友，他說：「我們關係很親密，當然每天也有聯絡，我們有個聊天群組，每天也會交流近況。」他還預告2PM正籌備新碟，準備明年回歸。雖然香港疫情嚴峻，但他不太擔心，被問到最喜歡的香港美食則首選燒豬。而他受訪期間即場學會廣東話：「聖誕快樂！」並祝福香港粉絲健康快樂。

形象總監&化妝: ALVIN GOH

攝影: Erfan Shekarriz

髮型: Jean T