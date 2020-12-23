可愛暖手充　又靚又實用

兩款暖手寶和充電寶二合一的暖手充，或可愛或夢幻。（互聯網）

如今手機是必須，所以一旦無電就與世界末日無異，「尿袋」可說是成為很多人的袋中必備，而充電寶的款式推陳出新，若然外形普通，難免會失去競爭力比下去。最近天氣轉涼，如果有一個既可愛又可以暖手的充電寶，大家又會唔會畀Like呢？

台灣精品網店愛禮物igift最近推出了兩款二合一的「暖手充」，既是暖手寶又是充電寶，一款可愛又喜慶，另一款就相當夢幻。第一款是本身已經有粉絲的招財貓造型，附贈4款配件，可以隨心情轉換。3秒速熱，配備高低溫兩檔，低溫達47至55度、高溫達55-60度，低溫下可用約6小時，高溫則約3小時。內置5000mAh，尺寸約 8.5 x 10 x 4.5 cm。