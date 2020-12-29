驚輸畀劉丹？陳展鵬連續2年缺席台慶有原因

對人陳展鵬在將軍澳電視城為劇集《黯夜守護者》試造型，新劇終於與「亞視之友」陳煒、袁文傑聚首合作，他說：「同陳煒喺無綫直情未合作過，今次同佢會有成熟啲嘅感情線。」

展鵬因沒有劇集出街，已連續2年未獲台慶頒獎禮提名，有傳他今年繼續缺席頒獎禮？他說：「未收到公司通知，如果公司想我出席，我都想出席嘅，其實都兩年冇出席。但係因為冇劇出，所以今年都應該唔會，等下年先出。（2年冇劇出街唔開心？）咁又冇，反而係良性，唔好話觀眾，如果1年有3、4套劇出街我自己都覺得攰，角色亦好難有大發揮，我之前就係咁。呢2年畀我靜咗，觀眾可以多啲選擇，公司又可以捧新人，係好事。（好多劇集存貨？）拍埋呢套有4套，希望可以分開啲出。（冇劇出街傳讓路畀王浩信攞視帝？）梗係唔會啦，你問我反而驚劉丹多啲，浩信都攞過啦，佢啲劇都好多觀眾鍾意，自己會支持一啲未攞過嘅演員攞。」

講到被拍得睇中醫被指補腎追仔？他說：「其實啲相係成年前影，只係帶老婆去睇中醫調理身體。（想追仔？）短期內唔會。（使唔使補腎生仔？）唔使，我又唔係話要生好多，順其自然，不過如果要生都可能係呢段時間，唔係生完冇力同佢玩。」