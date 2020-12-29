釗峰改裝露營車整傷手　睇骨醫痛到咿嘩鬼叫

寰亞唱作歌手梁釗峰為宣傳最新專輯《Create My Own Universe》，想到自行整裝一輛露營車，建造一個屬於自己的小小世界，釗峰說：「我同DJ麻利一齊諗，不如改裝一架Van仔做露營車，然後點樣重新噴漆、裝修車廂，等佢變成一架真係可以住人嘅露營車，過程係好開心嘅，真係創造咗一個自己嘅小小世界。當我將所有嘢放晒入架車度，亮燈嗰一刻就覺得之前嘅辛苦係值得嘅，因為前期準備功夫做足，自己整嘅床墊好舒服，不過可能我唔識用力，所以之前幫架車噴漆期間，噴完1日油之後，就整傷咗右手肩骹及肌肉。」

因為實在太痛兼且活動有困難，所以他立即去看骨醫，從影片中所見，治療時他的叫喊聲比起孕婦生產亦不遑多讓，他解釋：「個醫師一路叫我放鬆，但佢一路撳住我最痛嘅位置，你撳住我最痛個位我當然冇辦法放鬆，所以我一直都係痛到大叫，咁我本身都係怕痛嘅人，平時打針都會痛到叫，好彩睇咗幾次就已經好咗9成，依家只係仍然有少少活動唔自然。」

期間唱作歌手馮允謙（Jay）專程去野外探訪，更好奇小小車廂內有床有洗手盆真的可以住人，並直接跳到床墊上一試舒適度，釗峰說：「好開心Jay『山旮旯』咁遠都嚟探班、一齊唱歌，體驗一下香港嘅露營生活。不過最大挑戰係麻利畀咗個任務我去完成，就係對牛唱歌，佢話睇吓啲牛會唔會畀我吸引到。成唔成功？見仁見智啦，啲牛唔係冇理我嘅，佢哋都有大聲叫番過嚟，只係冇行過嚟啫，我覺得同動物溝通，除咗傳心，最重要係有誠意，希望附近嘅人唔會當我傻佬，因為我不停大叫尖叫，用盡一切方法吸引啲牛過嚟，我已經盡咗力。」