《愛的迫降》播畢後拍拖　玄彬孫藝珍被爆秘戀8個月

韓國爆料網每逢1月1日都會爆料一對正在拍拖的藝人情侶，而現年38歲的男星玄彬與同齡女星孫藝珍今日被爆拍拖8個月，成為2021年的「1號情侶」。

玄彬與孫藝珍於2018年合拍電影《協商》後曾傳出緋聞，但知情人士指當時兩人只是因為太合拍而惹起誤會，2019年1月兩人在美國洛杉磯的超市被捕獲，因而傳出他們正在熱戀，但當時雙方都否認戀情，知情人士指當時二人剛好同時身在美國，所以相約見面，而兩人合拍的電視劇《愛的迫降》於前年12月播出，去年1月曾有記者爆料指兩人正在交往，更有傳兩人在2月劇集播畢後會結婚。

爆料網指玄彬與孫藝珍在傳緋聞時的確還未開始拍拖，並引述玄彬的友人指兩人大約在去年3月開始交往，至今拍拖大概8個月，據悉兩人在拍攝《愛》劇時十分投入角色，當時並不清楚對彼此的感情是演技還是愛情，玄彬的友人表示：「在劇集結束之後，兩人發現很想念對方。」而在劇終後，《愛》劇的演員不時有聚會，玄彬和孫藝珍在私人的場合上更投契，而兩人亦同樣愛打高爾夫球。

網站爆料指玄彬與孫藝珍有空便會相約到江原道的高爾夫球場，而玄彬亦親自教孫藝珍打Golf，孫藝珍去年忙於準備拍攝荷里活電影《Cross》，玄彬亦要投入新片《交涉》的拍攝，並於7月赴約旦取景，不過兩人的感情就未有因為工作而受到影響，孫藝珍的友人向爆料網表示：「他們的關係並沒有這麼容易改變，正因為工作忙而不能見面，所以變得更加依依不捨。」知情人士指兩人先後合拍電影和劇集，已經認識了一段長時間，是慎重地開始這段關係。