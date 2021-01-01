2021潮界大事　 點可以唔知？

相信對於好多人嚟講，2020年都係相當難忘、難受及難過嘅一年！民生經濟、生活習慣以至時裝潮流都受到疫情影響而有所改變，但年關難過年年過，來到2021年大家應該要放低過去，用樂觀正面心態去迎接新一年。去年，不少時裝設計師走馬上任，同時亦有不少人氣品牌被大集團收購。踏入新一年，就馬上同你拆解潮流走勢有咩大變動！

紅人走馬上任

時裝品牌換設計總監好多時仲快過電動車起步，快起上嚟（交唔出成績嗰隻）隨時做兩季就走人。去年就有3位比較矚目的男裝設計師上任新品牌，包括：4月開始與Miuccia Prada一同擔任PRADA創意總監的Raf Simons、6月加入GIVENCHY的Matthew Williams及9月被任命為FENDI高級訂製時裝及女裝成衣系列藝術總監的Kim Jones，而且3人共通點就係本身都已經主理緊另一個時裝品牌，實力人氣俱備所以先會被欽點一人掌舵兩個品牌，2021年就可以睇吓3位時裝界大紅人獻技。

High Fashion街牌聯手

以往大多數聯名系列都是潮流品牌之間互相合作居多，但近年不少高級時裝品牌都願意放下身段向一些街頭品牌或戶外品牌伸出友誼之手，齊齊聯手炮製出叫好叫座的話題之作。好似去年就先後有DIOR MEN x Jordan Brand、LOUIS VUITTON x Lucien Clarke、YOHJI YAMAMOTO x Supreme、MOSCHINO x PALACE、ZEGNA x FEAR OF GOD及BVLGARI x AMBUSH等聯名系列登場。

今年暫時已知又富話題性的聯名就係THE NORTH FACE x GUCCI及由sacai主理人阿部千登勢以客席設計師身份操刀的JEAN PAUL GAULTIER高級訂製系列。前者合作規模相當大，除了各款羽絨外套外，更有戶外背囊、登山皮靴甚至露營帳幕推出；後者原定去年7月發布，但因應疫情關係延至今年1月，大家不妨等多一陣就可以見真章。

波鞋界聯名不絕

相對高級時裝世界的急速轉變，波鞋潮流走勢就相對平穩，YEEZY系列波鞋設計走下坡絕對是不爭事實，炒風回落就已經說明一切，但可能adidas都見到氣勢不再，去年尾就成功邀請到FEAR OF GOD主理人Jerry Lorenzo加盟品牌展開長期合作關係。雖然聯名鞋款未見蹤影，但adidas Basketball已經急不及待打響2021年第1炮，為NBA球星James Harden推出第5代簽名籃球鞋Harden Vol.5，將FUTURENATURAL、LIGHTSTRIKE及BOOST多項創新科技注入鞋款。

另一陣營Nike今年亦會繼續跟sacai合作打造聯名波鞋，為去年推去的Vaporwaffle追加新色之餘亦有Blazer Low登場。同時相信繼去年Air Jordan 11 Adapt後，Nike及Jordan Brand都極有可能將旗下不同鞋款「Adapt化」，相信全民電動綁帶波鞋嘅日子好快來臨。

天價收購震撼潮界

去年尾潮界出現兩單頗為震撼的收購消息，當中美國街牌龍頭Supreme及意大利機能品牌Stone Island就分別被VF Corporation及Moncler以作價21億美元及11.5億歐元收購。相信前者被收購後唔會有太大變化，畢竟Supreme多年來一直有跟VF Corporation旗下品牌如THE NORTH FACE、TIMBERLAND及VANS聯名合作，關係友好亦清楚知道彼此品牌定位，不存在「爭寵」爭奪資源問題。至於後者被收購後，相信極有可能稍後成為Moncler Genius之一員，或者將相關出色的製衣技術融入Moncler服飾當中，絕對值得兩牌支持者期待。