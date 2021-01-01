元旦喜事重重！大政絢與樂隊ONE OK ROCK結他手傳結婚

今日有多位日本藝人傳出好事近，其中包括大政絢和Toru。

近年每逢元旦，日本藝人都選擇這天公布婚訊，今天有多位藝人便傳出好事近。

大政絢與結他手Toru拍拖半年拉埋天窗

有傳媒指29歲女星大政絢與樂隊ONE OK ROCK的32歲結他手Toru結婚，雙方事務所未有作出否認。兩人由朋友介紹而認識，拍拖半年後拉埋天窗。Toru於2018车曾被爆與女主播弘中綾香，一年前左右分手。

小澤征悅與女主播桑子真帆年內結婚

46歲日本男星小澤征悅與33歲NHK女主播桑子真帆傳計劃今年內結婚，兩人已見過雙方家長，而且已得到家長同意。

狩野英孝拍拖3年半修成正果

38歲諧星狩野英孝將與拍拖3年半約30多歲的圈外女友再婚，兩人於2017年由朋友介紹而認識，翌年被雜誌發現拍拖。女方已跟男方的家長見面，狩野的母親更公開表示希望兩人快快結婚。

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藤森慎吾計劃與圈外女友拉埋天窗

37歲日本諧星藤森慎吾傳與20多歲圈外人混血女友今年內結婚，兩人正半同居。而男方曾與寫真女王田中美奈實拍過拖。

德井否認與女友好事近

45歲男星德井義實與姊妹花組合CHARAN-PO-RANTAN的27歲妹妹松永桃即將結婚，兩人於2017年開始秘密拍拖，翌年被傳媒發現戀情，今日傳來兩人已決定拉埋天窗，不過德井今否認。

河北麻友子否認結婚

29歲女星河北麻友子今日被爆同有米男友結婚，兩人拍拖將7年，且女方已跟男方家長見面，正為婚事籌備，但女方事務所隨即否認。