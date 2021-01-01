今日認戀孫藝珍　玄彬去年曾傳與宋慧喬復合放狗

曾3度傳緋聞的韓國38歲型男玄彬與同齡女星孫藝珍，今日被爆在去年3月開始拍拖，報道指二人去年2月拍畢劇集《愛的迫降》後發現很想念對方，加上二人志趣相投，便由好友關係發展成戀人，至今已交往近8個月，而雙方事務所其後也承認戀情。

玄彬出道17年多只承認過與宋慧喬及姜素拉交往過，他於2008年與喬妹合演韓劇《戀愛夢工場》後撻着，翌年公開認愛，但於2011年玄彬入伍後宣布分手，他於2016年12月被爆暗撻年輕8歲的姜素拉，雙方事務所大方認愛，但二人的戀情只維持了1年。

而玄彬與喬妹去年5月曾傳出復合，有網民指喬妹疑似戴了有「H」及「S」的頸鍊，被推測是「玄」和「宋」的縮寫，之後又有內地媒體公開一張被指是玄彬造型師在社交網限時動態上載後秒刪的照片，相中隱約見到一男一女的背影，網民指照片疑似是玄彬和喬妹在韓國深宵放狗時拍的，但喬妹所屬事務所指報道只是內地媒體的想像，沒有回應的價值。

至於出道近22年的孫藝珍曾與宋承憲、金南佶及蘇志燮傳緋聞，但就未曾公開承認戀情，而玄彬是她出道多年來首次公開的男友。