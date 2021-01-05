Rock爆「分享」人氣　霆鋒找數捧4胞胎樂隊上位

天王謝霆鋒兌現「助素人樂隊踏上舞台」承諾，邀內地樂隊合作新歌。日前為搖滾歌《感應》拍MV，一身未來戰士造型，在取景地發揮Rock友本色，孭住有「鋒」字的專用電結他隨着音樂搖擺。以往在《鋒味》系列飲食節目中拋鑊有一手的他，原來拋咪同樣有型，Chok樣由出道至今24年不變。MV另一亮點是女子樂隊Telepathy，4位Rock妹樣子及打扮風格完全相同，原來是4胞胎！

音樂會率先登場

近年霆鋒致力為有夢想但缺乏機會的內地樂隊提供表演平台，有傳除低調簽了Telepathy外，又力捧Tarzan泰山、柒赫茲及星火飛行器，他們都曾參加由他任營運總裁的內地選秀節目《我們的樂隊》。之前他就率先帶4隊樂隊演出上月舉行的「鋒狂搖滾」首個線上音樂會，變身搖滾教父，以個人知名度提升新進樂隊的人氣。而他同場又介紹了由數字王國創造、中國首位全實時虛擬化偶像「勝男」，將音樂與科技完美融合。

虛擬人勝男沿應用曾在《復仇者聯盟》系列中賦予「滅霸」靈魂的虛擬人技術逐漸向實時捕捉、渲染和驅動傾斜；運用單一消費級攝像頭即可實時追蹤複雜的面部數據、捕捉細微的面部表情，以打造逼真且具備情感表現力的全實時化數字角色。

點錯相被揭「黑歷史」

Telepathy因霆鋒的光環成為網上熱搜，大批網民驚訝表示：「是否瘋了，為何要簽過氣組合？」又大爆成員的黑歷史，指她們曾以「冰清玉潔」的組合身份參加內地選秀節目《青春有你2》，但有指因毒舌、零實力及小三傳聞被迫退賽。不過經查證後，原來是網民擺烏龍，Telepathy與冰清玉潔只是同為4胞胎以及化妝後樣貌相似，但出身完全不同，Telepathy成員姓朱，是高材生，曾亮相亞青會火炬傳遞啟動儀式。

樂隊最近在官網頻道尊稱霆鋒為「謝總」，狂甫雙方合作照，並申請更新官網認證為「鋒景文化傳媒東台有限公司」，似為公開夥伴關係鋪路，而霆鋒經理人霍汶希昨日表示：「『鋒景』公司係霆嘅合作夥伴。」