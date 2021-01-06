掃地拖地唔夠乾淨？專家破解清潔迷思

【特約報道】疫情下，大家多了時間留在家中，自然想把屋企打掃得窗明几淨，享受一個潔淨健康的家居空間啦！然而，大家信奉的傳統清潔四寶︰掃把、地拖、 雞毛掃、抹布，原來都達不到深層清潔作用。清潔公司創辦人Mike更指傳統方法有時還會帶來反效果，一齊聽吓佢點解咁講！

習慣眼不見為淨

Mike表示，雖然香港是發達城市，近年不乏高科技家居清潔用品推出，但從觀察所見，大部分人仍愛用傳統方法清潔。「大家習慣了眼不見為淨，但事實上我們坐的梳化、睡的床，屋企每個角落都滿布塵蟎細菌。他們之所以仍用傳統清潔方法，一來因為居住空間有限，未必有空間容納大型吸塵機，即使有吸塵機，很多人又會嫌有線型號組裝同拖出拖入唔方便。另外，很多老人家不想花時間去了解新科技，也是他們沿用舊方法的原因。」

建議先吸塵後拖地

Mike續指，一般家庭慣用掃把清潔地板，但此法有可能邊掃邊揚起灰塵微粒，反而將沒掃乾淨的灰塵轉移到其他地方。除此之外，加入化學清潔劑拖地，水加塵也會令霉菌繁殖，有客人更曾因為化學清潔劑散發的氣體而覺得噁心，對健康可能造成有不良影響。「我會建議大家先吸塵後拖地，這樣能避免二次污染，透過滾筒及具拍打功能的吸頭，更可以將地氈上的污垢拍打出來然後吸走，達致深層清潔效果！」

濕熱易招皮膚敏感

香港又熱又濕，床鋪也是藏污納垢重災區，很多人以為放在街邊晾曬，利用太陽的紫外光就足以殺菌，即使更換也只換床單被袋。Mike強調，被單未乾反而容易黏附街上塵土，加上香港室外空氣污染嚴重，很容易就會黏上肉眼看不見的污染物，例如塵蟎、致敏原等。「曾經有個客人因此而皮膚敏感，後來我們幫她以床褥專用吸塵機清潔，她的敏感次數才慢慢減少。」他又指，用濕布抹梳化也有同樣問題，建議用吸塵機代替，清潔隙縫灰塵及餅碎紙屑等較大的污物，那樣會更加有效。

清潔高位有妙法

比起地上污漬，一般家庭更忽視冷氣機槽、天花槽等高處死角，因為又要攀高又要移走家具，很多時怕麻煩一年才清潔一次，導致含致敏原的塵垢和污染物大量積聚。遇上以上情況，Mike指可使用一些具有高處清潔轉接頭及延長軟管的吸塵機，部分型號更輕到單手拎得起，女士們也能輕鬆使用。最後Mike仲有個小貼士畀大家，「我們會建議客人用一些比較天然的成分去做家居清潔，例如白醋、生果、精油等，避免長期吸入一些對身體有害的清潔用品。」