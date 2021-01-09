東方日報C1：林凱恩艷照流出　床上爆乳扮女僕

無綫小花林凱恩（Iris）形象正面健康，在劇集《愛．回家之開心速遞》中飾演乖乖女「Bonnie」一角更成功入屋，但近日卻爆出她的激罕性感艷照及女僕照，更被揭私生活混亂，與幕前形象大相逕庭！

2016年卸任港姐後，Iris備受無綫力捧，曾演出多套劇集，其中在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「譚育英」（Bonnie）一角，學業成績優異，對父母孝順兼遵守「道德理念」而被封為「道德小姐」，而感情方面更少之又少，僅與《愛》劇拍檔阮政峰與周嘉洛傳緋聞，力保清純形象。

爭獎前夕：有人惡意攻擊！

不過，網上流傳聲稱是她的艷照及女僕照，更有讀者爆料指她的私生活相當混亂！相中人的樣子青澀而且帶Baby Fat，相信是很久之前拍攝，女主角身穿吊帶背心大騷「事業線」，上圍澎湃令人刮目相看。另一照片則以女僕造型示人，跪在床上大擺野性甫士，網友指有別於Iris平時的密實打扮，與其乖乖女形象截然不同，令人嘩然。

事後，記者聯絡Iris求證，她看過相片後大方直認是相中人！對相片被曝光大感愕然，她說：「其實好耐之前我唔見咗部電話，呢輯相好耐之前影嘅，當時同成班女仔朋友開Party貪玩影嘅相，我都已經冇咩印象。（仲有冇更激嘅相？）冇！呢輯相已經係最性感。（驚唔驚形象受損？）唔怕，都過咗去，我當時貪玩，我會好好吸取呢次教訓，會小心保管自己財物。唔明白點解依家公開我呢啲相，我覺得係有人想公開嚟惡意攻擊我。（係咪朋友出賣你？）唔會！」

對於網友指其私生活混亂，Iris急急否認：「我屋企就真係好亂，好耐冇執啦！同埋其實我成日都要拍劇，真係冇時間混亂囉！（驚唔驚影響爭『飛躍獎』？）我對獎項隨緣，即使有冇獎拎，都係好努力同投入做睇片每一件事。」

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