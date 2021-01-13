東方日報C2：陷陪瞓局中局遭勒索　劉芷希報警求助

已返馬來西亞發展的33D無綫咪神劉芷希，昨日突然開記者會，疑遭自稱是當地地產商的騙徒要求「陪瞓」，本來她設局「套料」以令對方繩之於法，但卻被對方識穿，更出言威嚇及勒索10萬元。已報警求助的她說：「為保名聲，我決定要挺身而出，唔想更多人上當！」

現年35歲的劉芷希來自馬來西亞，擁有火辣身材的她於2017年來港，參選珠寶小姐奪冠而加入娛樂圈，之後亦拍過安全套廣告，大晒驕人上圍及44吋長腿，亦因這天賦本錢，及後她於無綫劇集多演性感角色，令人印象最深的有《黃金有罪》中演紅牌舞女「莫莉莉」。去年初新冠肺炎肆虐，同年5月她與無綫約滿後返回家鄉發展。

嘗試套料反被識破

不過，身在馬來西亞的劉芷希昨日突然開記者會，同場有其男友及律師代表，她透露1年前於香港首次接到名叫Irene的來電，對方指有地產商要找藝人傾代言工作，之後有自稱是馬國商人的男子跟她短訊聯絡。男方起初與她傾談有關代言工作，之後卻將話題轉到不道德交易，暗示要她陪瞓以取得更高報酬。該男子更連續數天不停致電給她，令她與家人開始覺得恐懼及有所懷疑，決定報警求助。

雖然她已報警，但為了「套料」以得知騙徒背景及身份，故繼續保持聯絡，豈料被對方識破，疑老羞成怒，反過來要脅及騷擾，不單出言說會對她不利，並暗示知道其父母資料，勒索10萬港元，否則會捏造及散播她的負面新聞，而最後一次騷擾則是去年12月。

懷疑熟人所為

為此事而第2次在馬國報警及向律師求助的劉芷希，昨日在記者會後發出聲明，並接受本報訪問，她詳細透露事情始末：「我同屋企人都知道整件事，懷疑係身邊熟人所為，所以口頭上套佢，借意問佢要陪人瞓幾晚？想要啲乜？點知佢冒充當地一個地產商，仲用番啲錄音一直威脅我，話如果唔同我瞓，就攞呢段嘢出去，我自己都好攰，可能我出道接觸到嘅角色、廣告形象都好性感，會比較容易招惹到呢啲人同麻煩。」問她報警後是否仍然擔心自己及家人安全？她說：「我驚喎！之前冇諗咁多，淨係想澄清同埋將件事講出嚟，就算唔講出嚟都係驚㗎啦！我都相信法治嘅！可以做嘅就係盡量保護自己，小心啲。」她續指為了保護自己的名聲及家人的安全，一定要將這件誣衊事件公開，以免更多人上當，而她亦重申沒有見過對方，雙方冇簽過文件亦沒有任何關係。

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