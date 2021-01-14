3小美靚絕《聲夢傳奇》　少女G.E.M.寸爆無視對手

無綫以全民投票方式舉辦的歌唱選秀節目《聲夢傳奇2021》，15名參賽者日前在電視城上堂學唱歌。雖然他們平均年齡只得17歲，但全都非常投入，坐定定上堂，不敢怠慢！其中「少女G.E.M.」炎明熹（GiGi）被點名大顯唱功，至於「3小美」鍾柔美（Yumi）、詹天文和姚焯菲被安排訓練感情演繹的竅門，年紀輕輕的她們唱歌感情恰到好處，獲導師讚不容小覷，表面天然呆，其實個個都是「海綿寶寶」，吸收力驚人而且表演力澎湃！

Yumi、詹天文和姚焯菲在海選時已成為好朋友，覺得大家好啱Key，齊上齊落並未視對方為假想敵，Yumi坦言：「冇諗過去鬥，唔想有呢一日！我哋15個都係好朋友，唔想為咗爭獎，大家唔理大家！」有「小鍾嘉欣」之稱的Yumi，被問可覺得有優勢？她說：「10歲開始有人話我似，我都覺得似，但想大家認識我嘅歌多啲。」打從6歲學唱歌及跳舞的她坦言想入娛樂圈發展。

至於被指貌似鍾欣潼（阿嬌）的姚焯菲說：「贏唔重要，友誼先係最重要。（覺得自己似阿嬌？）我唔知佢係邊個，好多謝你哋讚我靚，但我希望觀眾唔好以貌取人，係聽我嘅歌！」至於有過百場比賽經驗的詹天文，有聲樂唱腔打底，音域超凡，她坦言視炎明熹為假想敵。

大敵當前，15歲的GiGi自知比賽經驗不及詹天文，歌齡亦只得3年，但其唱歌技巧和感情演繹，被導師大讚成熟及穩定，問到可擔心被其他學員視為假想敵？她搞爛Gag，攤開雙手話對手係「自己對手」：「我只讀到中四，冇乜人生經驗，唱到嗰種感情，可能係我鍾意幻想。至於『對手』喺自己嗰度，哈哈！所以唔驚。（有冇壓力？）我諗壓力係怕耽誤工作人員收工時間。（覺得自己似G.E.M.？）唔算，我仲搵緊自己嘅風挌！」