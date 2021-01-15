前男友瘋狂出Post數臭　梁雪瑤反擊：我好努力賺錢

前亞姐梁雪瑤（Sheryl）依家升呢成歌手，更早在2019年初自爆跟澳洲籍男友Kevin分手，本來以為有個新開始嘅佢，點知有指Kevin抵不住女友離開，上月於網上大吐苦水，又撰長文斥「有人」入行後虛榮變心。

Kevin自去年10月開始，在社交網發文不斷大鬧有人貪慕虛榮、「黐有錢佬」，不過佢未有指名道姓：「由今年佢有機會接觸到有錢佬開始，故意黐埋去有錢佬度，用無數大話瞞住我，同唔同有錢佬曖昧約會（佢同異性曖昧已經唔係第1次，我都唔記得咗我原諒咗佢幾多次），更加要求我容忍佢去單獨約會，唔好阻住佢發達，否則分手。更離譜嘅係我點都估唔到佢喺我哋嗌交第2日，就同個大佢20歲嘅食過2、3次飯嘅所謂富豪去睇樓。」

Kevin續指與女方拍拖5年，女友最後表示「無論如何我都要同你分手，揀個有錢佬」及「同你咩都無」結束感情，而Kevin自稱走不出情困失眠，留言指自己曾經打算放棄一切，回港和女方買樓結婚，但卻被狠飛。

至於梁雪瑤就指同舊愛Kevin分咗手好耐，冇乜聯絡亦冇錢銀轇轕，佢指自己好努力工作賺錢出歌，對方講嘅唔係事實，祝福舊愛可以搵到新伴侶，又自稱依家不乏裙下之臣。