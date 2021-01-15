財富健康Why Not Both？張家輝現在．規劃未來！

影帝張家輝與保險公司AIA合作，主演《現在•規劃未來 - A Man and A Plan》微電影，片中更一人分飾兩角晒演技，日前該片率先舉行傳媒首映禮，除了打扮醒神的家輝型佬Look登場外，友邦香港高層亦有出席盛會。

從未拍過微電影的家輝，透露於現時的社會氣候收到劇本，內容為帶出關注健康及財富規劃，及早為自己和家人未來做好準備，認為訊息正面，所以也借此機會與大眾分享吓。問到首次拍微電影感受，他說：「時間短啲，製作都差唔多，拍咗三日，入面都走好多景，好似拍電影咁，同農夫合作又擦出一啲火花，佢兩個好好玩。」片中分飾兩角，家輝坦言感覺得意：「都有諗將來有冇機會喺電影咁做，未試過，喺畫面見到一個人飾演兩個人嘅時候，兩個角色係咪會冇隔膜呢！」

對於財富與健康之間哪樣較重要？家輝不諱言最好兩者都做到平衡，認為人生不同階段要求不一樣：「我10幾歲對錢冇概念，都係玩，成熟啲之後就開始規劃，到依家都唔係大花筒，十年如一日嘅悶蛋，冇乜娛樂。（即係健康緊要啲？）財富睇吓同邊個人比，最好唔好做比較，健康又有好嘅工作，唔好咁多唔好嘅嗜好，都可以有另類開心。」問到他可有於AIA購買保險？家輝笑說：「私人問題要問經理人。都幫AIA買下保險，呢個世界個個都注重保障。」講到尾，家輝提醒大家要正如活動主題一樣，「現在．規劃未來」！