GLC Coupe小改款　動感提升

換上新設計LED頭燈組及面罩的GLC 300 4MATIC Coupe小改款，內裝科技配置及智能駕駛輔助系統亦進一步升級。(方偉堅攝)

結合中型SUV及Coupe轎跑車特色的平治（Mercedes-Benz）GLC Coupe，早前已隨着車系步進小改款周期，齊改齊升級。外觀和內裝注入新元素，為動力系統加入48V EQ Boost輕混能技術，車載智能駕駛輔助系統亦變得比前款更完備，並升級至MBUX多媒體系統。

輸港的GLC Coupe，備有GLC 300 4MATIC Coupe及GLC 43 4MATIC Coupe兩型號，今次提供拍攝的是前者。與同為小改款的GLC 300 4MATIC相比，車身稍拉長了84mm，更動感斜背設計，令車高略降低42mm，至於軸距則維持2,873mm的水平。動力系統同採用加入48V EQ Boost輕混能系統的全新高效2.0L直四渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力輸出同為258hp及370Nm。標準配備的合金輪圈再大1吋，來到19吋，配上運動化懸掛、9G-TRONIC波箱 、4MATIC四輪驅動及AGILITY CONTROL懸掛系統，帶來非一般SUV的駕駛動感。車載智能駕駛輔助系統現集DISTRONIC主動車距輔助、主動車道保持輔助、主動煞車、盲點提示及PRE-SAFE PLUS安全系統於一身，提供更全面的安全護航。

規格表

車型：五座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：258hp/5,800~6,100rpm

最大扭力：370Nm/1,800~4,000rpm

傳動：9G-TRONIC自動波

驅動：前置引擎、4MATIC四輪驅動

綜合耗油量：7.1~8.1L/100km

0~100km/h：6.3秒

車身體積：4,742×1,890×1,602mm（長×闊×高）