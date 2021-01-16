中文金曲：泳兒教大家點面對人生低谷

《第43屆十大中文金曲》今晚以電視節目形式播出，泳兒憑《溝渠暢泳》奪得「十大中文金曲獎」，她謂：「人生有好多失意嘅時候，但要記住天上星星一直喺頭上面，只要抬頭就會搵到光芒，唔應該害怕面對黑暗同面對自己，咁樣先可以搵到希望。」

「創作歌手獎」金獎是馮允謙，他謂創作靈感來自2020年經歷的事，音樂為他帶來安慰，2020年冇嘢做就是在家做音樂及練歌。銀獎是陳蕾，她謂希望歌曲講自己經歷，作曲才可獨一無二，對創作音樂無強求：「如果寫到冇嘢可寫，或市場唔要我，我可以寫其他嘢，或以其他方式呈現音樂。」銅獎是Serrini。

陳柏宇的《感情這回事》奪得「十大中文金曲獎」，他謂疫情畀到大家時間是寶貴：「令我思考自己事業，音樂亦畀到我生活目的繼續前行。」林家謙亦憑《一人之境》奪得「十大中文金曲獎」，他謂記得寫副歌時是正與朋友聚會，但大家未必傾得埋。許靖韻亦憑《別為我好》奪得「十大中文金曲獎」，身在內地的她拍片分享，表示這段時間透過視像電話與朋友聊天，有時自己未必夠故事，就可以將別人感受及故事寫入歌。

麥浚龍憑《忘記和記》奪得「十大中文金曲獎」，表示此曲風現時很少見，歌曲夾雜激情及思念，現時已很少歌講這些內容。期間節目向去年及今年離世的歌手及音樂人致敬，包括譚炳文、李香琴等。