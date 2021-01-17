【率先爆】勁歌最受歡迎男歌星結果有驚喜！

今晚《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》最受全城注目的，莫過於是「最受歡迎男/女歌星」花落誰家，當中「最受歡迎男歌星」更是鬥得難分難解，同為星夢的周柏豪和胡鴻鈞已掀起同門「內鬥」！周柏豪憑歌曲《劫後餘生》已盡領風騷，並在日前舉行的「第43屆十大中文金曲」中奪得十大歌曲之一，同時更獲男歌手金獎，力壓銀獎的許廷鏗！至於連續3年在《勁》中獲「最佳演繹男歌星」的胡鴻鈞，先拔頭籌，憑歌曲《凡人不懂愛》在台慶頒獎禮中贏得「最受歡迎電視歌曲」，為其注下再下一城的強心針，至於視帝王浩信首次入圍角逐「最受歡迎男歌星」，同樣是周胡兩人的勁敵。

究竟誰能成為「最受歡迎男歌星」得主？東網收到最新消息，「最受歡迎男歌星」一獎的賽果，百分百出人意表，同時更打破《勁》舉辦超過35年以來的歷史紀錄，為本地樂壇頒獎禮寫下新一頁，當然更是一地花生，相信會令網民熱議。至於「最受歡迎女歌星」一獎，一直是指星夢歌手菊梓喬（Hana）呼聲最高，加上和她鬧不和的同門師姐吳若希事先以湊仔為由而缺席頒獎禮，故Hana能否在零對手下，三度蟬聯「最受歡迎女歌星」寶座，還看今晚頒獎禮！