爆黃心穎想復出　樂易玲：要睇其他人接唔接受

無綫高層樂易玲出席開幕禮，問到最近有否跟黃心穎聯絡？她坦言一直都有保持聯絡，上星期還相約一起食早餐。問到心穎現時心情如何？她表示：「都OK㗎！咁耐冇見食吓早餐、傾吓偈、關心吓佢，覺得佢開心嘅，有好多朋友關心，佢話有做運動，見到佢都好Fit。」

樂易玲大爆心穎有提出回歸幕前意向：「今次佢真係有講，大家商量吓，佢咁後生，諗吓將來有啲咩機會。（繼續喺呢行發展？）大家冇深入去傾呢件事，唔想畀壓力佢，反而嗰日食到臨尾我都有問佢有咩打算、考慮留抑或離開，我唔係講緊TVB，我係講香港、娛樂圈，佢都話會返去認真諗吓。」問到有否給予對方更多意見？她續說心穎至今仍然是無綫藝人、簽下長合約，若然決定離開亦要同公司處理合約問題：「希望佢唔係意氣用事，之後會再約佢。」另外，她提到心穎還有人工未取，下次可能帶給對方！

有傳心穎有8年綁死長約，樂易玲代為澄清：「當時佢係公司力捧嘅一批花旦之一，都簽咗好耐，冇數過幾多年，但一定唔會少過嗰個數（8年）。 （如果佢要走就賠錢？）唔會，我覺得唔係錢嘅問題，佢又唔係跳槽。」問到如果心穎最後決定留低，公司會再給她機會？她欲言又止：「呢啲唔係咁主觀佢話想就想，都要睇佢出嚟其他人會唔會接受，唔接受又冇理由行出嚟畀人講。」