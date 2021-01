香港成員王嘉爾(Jackson)所屬的韓國男團GOT7本月迎來出道7周年,一直有傳成員不會與JYP事務所續約,JYP事務所其後發聲明承認雙方的緣分已結束,但會衷心為GOT7成員今後的發展打氣。

7名成員與JYP事務所合約於明日屆滿,7名成員昨晚在社交網上載一起寫的親筆信:「我們知道用甚麼說話都無法彌補『I GOT 7(GOT7官方粉絲名)』的傷口和不安,但我們作為GOT7,想要跟『I GOT 7』說的就只有這句話,我們會繼續為所有『I GOT 7』寫歌,會和你們分享,今後的時間也想跟你們一起度過。」

而今日傳出Jackson有望與韓國男歌手Rain及男星宋康昊所屬的Sublime事務所簽約,Sublime事務所方面向韓媒指正與Jackson商議有關簽約的事,至於Jr.與宥謙早前就被指有機會過檔BH事務所及AOMG事務所。