賠償金額逾2億　鄭爽列「劣迹藝人」手尾長

負聞纏身的內地女星鄭爽被爆秘婚兼離婚及找代母生子加想棄養，被廣電總局怒斥「道德難容」點名為「劣迹藝人」，形象及事業一鋪清袋，除了出現脫粉潮，網民群起封殺，品牌、廣告商連番割席，其有份演出的劇集也被封存。北京電視台今晚在網上發聲明，表示已解除和演員鄭爽的一切合作，且不會再播出任何有關鄭爽的作品。聲明指：「我台堅決抵制無視法律、私德有虧、違背社會公德的失格藝人。北京廣播電視台將一如既往地為人民群眾提供健康向上的節目，弘揚正能量。」而近年有關藝人工作的合約均會列明，如果因為演員的問題令項目無法播出，該演員需要付上責任賠錢！估計廣告商與合作方追討賠償金額超過2億港元。

在演藝圈打滾多年的她身價近年不斷飆升，據知她名下有4幢豪宅，總值超過2.2億港元，單是其上海豪宅就價值約1.8億港元，同時她名下投資的公司都有9間，當中除了有影視產業外，也有跨界別性質，可想而知她有一定財力，去年她就參加了20多個綜藝節目，又連續3年登上福布斯名人榜，上年排第82名。

身家早就破億的她，更被網民嘲諷：「豪宅那麼多，卻容不下兩張嬰兒床」，而一本名為《鄭爽的書》，也被出版商要求下架，書中有描寫嬰兒片段相當諷刺。