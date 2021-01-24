【生日報喜】劉倩婷懷孕8個月　李丞責操刀影大肚相

藝人劉倩婷（Sandy）與著名堪輿學家李丞責婚後育有一女，今日是Sandy的正日生日，她趁機公布再次懷孕的喜訊，她說：「我有咗8個月，預產期3月，依家重咗20磅左右，因為疫情下多數留喺屋企食飯，由老公負責煮，佢對飲食好嚴謹，所以keep得好好。（有冇妊娠反應？）最初都有，但比上胎輕鬆好多，加上有經驗，所以冇咁緊張，可以享受懷孕過程，真正感受吓做女王嘅感覺。老公都專業咗，佢已經準備晒所有嘢，佢仲操刀幫我影咗輯大肚相。（BB係咩性別？）我冇問，老公話佢心中有數，結果應該係佢想嘅。」

問到是否計劃之內﹖Sandy坦言生完第一胎後她一直堅持要封肚，但老公就不斷游說，而且女兒都好想有個伴：「囡囡好期待，好有愛，暫時冇呷醋，等BB出世我會送份禮物畀囡囡，都要送埋畀老公，等佢哋唔好呷醋，要照顧大家嘅心靈。（今次可以正式封肚？）我話係，但身邊啲朋友都唔信。其實呢胎同上一胎都隔咗差不多5年，如果又隔5年再生，我變高齡產婦。」對於在疫情下有孕，會否感擔心？她稱難免會有所擔心，但認為一切皆是緣分，故順其自然：「我同老公分別屬牛同屬猴，大女就屬猴，BB屬牛，兩個小朋友都係3月出世，所以都係整定。不過我哋都好小心，經常都會喺屋企做快速測試，老公經常出去做嘢同見人，佢喺屋企都會戴口罩，有時連瞓覺都戴。」

另外，講到生日，她表示朋友非常愛錫她，之前食了幾餐生日飯，獲樂易玲、王浩信、朱千雪等為她慶生，至於正日就跟老公及女兒一起慶祝，生日願望是大家都身體健康。