【雙喜臨門】湯怡嫁麥秋成　升呢做媽媽！

英皇藝人湯怡與排舞師麥秋成突然報喜！今日他們分別於社交網晒出婚照，宣布結婚兼有喜，雙喜臨門！湯怡以寫情信形式公開對麥秋成的「愛的宣言」：「致麥秋成，曾經擦身而過的我倆，能夠走在一起是緣分，現在能守在一起是福分。謝謝你的光臨，完整美滿了我的人生，亦充滿甜蜜、色彩與歡樂，餘生請多多指教#我們仨 #愛在蜜園」

而麥秋成亦「回信」，並以湯怡原名袁家怡作稱呼：「致袁家怡，愛真是奇妙，在生命的巨輪上我們曾經多次相遇，誰想到命運之神早已把我們緊緊扣著，妳的愛讓我感到無比幸福，亦願我的愛，能讓你心平靜溫暖和快樂。日後的路上 願我們互相扶持，亦煩請在生活上多多指教#我們仨 #愛在蜜園」

湯怡回覆東網表示婚禮會以簡單形式舉行：「同麥秋成認識咗一段日子，亦相處咗一段日子，因為大家都比較低調，所以除咗屋企人，我哋都冇特別同其他人分享呢件事。將喜訊同大家分享之後今日就會入紙排期註冊。下個月會有個簡單嘅婚禮，因為禁聚令，所以邀請唔到太多人出席。疫情過後會補辦婚宴。其他嘢都唔再特別回應，多謝各位傳媒朋友關心。」

至於麥秋成回覆東網，說和湯怡拍拖以來從來未有刻意避忌：「首先感謝各位的祝福，這些日子我與家怡（湯怡）也如一般情侶一樣，逛街、吃飯、朋友聚會，有時候會我們一起走到街市買餸，戲院仍有營業時也一起看戲，我們並沒有刻意避忌，低調處理感情是因為保護心中所愛。當然公司和經理人知道我在蜜運中，也不需我刻意提及另一半的事情。在此感激公司給予的空間及支持。二人相悦是奇妙，能找到終生的伴侶是恩典，孕育下一代亦是恩賜。現在我們如常工作之同時，也努力籌辦我們的小型婚禮，婚禮將會簡單而隆重，由於禁聚令關係婚宴將會設於疫情之後，以招待各方好友及夥伴。到時候敬請狂歡暢飲，為美好而起舞。」

湯怡所屬的公司英皇，對於「嫁女」十分高興：「真係喜事浪接浪，好興奮，好安慰，公司衷心恭喜湯怡和麥秋成雙喜臨門，我們大家都很開心為他們高興，湯怡16歲加入英皇這個大家庭，一路看着她逐步成長，現在她將成為幸福的新娘子及美麗的準媽媽，我們英皇娛樂集團全體上下，祝佢哋白頭到老，永遠幸福。」