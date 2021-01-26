李彩華豪爆拍劇　百萬私伙名牌嚇窒全世界！

天生購物狂李彩華（Rain）平日花費不少，最近為配合新劇《家族榮耀》的浮誇角色，終於可以出動過百萬名牌，連同劇演員都被其行頭嚇窒！她直言每次出場都十足行時裝騷，由頭到腳名牌盡出，簡直將家中珍藏大晒冷：「真係講得出嘅字母品牌……好似『C』呀、『H』呀同埋『L』，全部有齊……因為角色係選美出身然後嫁入豪門做少奶奶，所以要着得好富貴。日日Full gear，大家都知道係劇情所需，試過連同劇男演員都問：『究竟你屋企仲收埋幾多？』其實我買咗一定會用，唔允許浪費。」

現實中，Rain坦言從未想過嫁入豪門，因為性格太過我行我素，難以接受循規蹈矩地生活。她指身邊有好友嫁名人後，被要求言行舉止要大方得體，平日出街打扮亦一絲不苟，她就正正相反，永遠將工作放在首位，只好望「門」輕嘆：「我份人直腸直肚，如果呢樣唔做得，嗰樣又唔講得，肯定頂唔順。要我留喺屋企等人養更加冇可能，反而拍戲就過足癮，人生未試過嘛！」她又透露開工期間經常NG，原來她已很久沒拍港劇，所以不自覺將對白全部轉成普通話，令其他人都忍不住笑她！

以往新年她例必旅行充電，之前多數飛日本滑雪，不過疫情關係，她預計今年留港度歲，最想有更多時間與朋友聚會見面：「唔止我一個飛唔到，好多人情況一樣，所以留喺香港都唔怕冇腳陪悶親。」