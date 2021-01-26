婚禮曝光！朱慧敏嫁心臟科醫生　「外父」Bob飲女婿茶

朱慧敏結婚了！本月初被發現申請入紙註冊結婚的朱慧敏（Queenie），在前日（24日）正式下嫁心臟科權威陳良貴（Jason）醫生，在位於尖沙咀的酒店舉行婚禮。雖然在防疫措施下，參加婚禮的賓客人數有限，但Queenie和Jason充滿浪漫溫馨的婚禮，為到場見證的20位至愛親朋，帶來難忘的感動。「媒人」林盛斌（Bob）更化身為「外父」，親自牽着穿上唯美飄逸婚紗的Queenie進場。

Queenie接受東網訪問時，全程流露甜蜜，對於能有至愛的親朋在場見證，更抱着一份感恩之情。原來Bob不單帶領她進場，更親自為她蓋頭紗，她說：「當Bob幫我蓋上頭紗時，我已經開始感動到喊，見到佢都有眼濕濕，其實佢全程都忍住，我完全感受到佢當中感動嘅心情。事後我仲問佢，係咪同平時做婚禮司儀好唔同？我真係好多謝佢同太太Pearl，因為呢幾年佢哋好支持我，會問候我關心我。其實大家嘅感情，已經去到只係好簡單嘅一、兩句說話，就感受到對方嘅心意。我同佢講：『你有3個囡囡，當今次係預演一次婚禮。』」

「我好多謝Bob願意做呢個角色、牽住我隻手，將我交畀Jason。我邀請佢做呢個位置，因為係佢介紹Jason畀我認識，我同Jason認識7、8個月，先至正式拍拖，而Bob之前係好用心去撮合我哋，例如會問我覺得Jason點，佢又會同Jason講：『Queenie係好女仔，你要加把勁！有冇約佢睇戲？』Bob唔係做婚姻介紹所，但佢同太太係真心真意，想身邊嘅朋友成雙成對，幸福快樂。」

另一位Queenie非常重視的賓客，非王賢誌（Vinci）莫屬，他見證一對新人的愛情萌芽，更一起到西藏及加拿大旅行，共度難忘的歡樂時光。對Queenie而言，Vinci的位置，如以好友來形容，實在太簡單，她視他如哥哥一樣。她說：「Vinci好似我哥哥咁，會成日關心我，我未同Jason開始拍拖時，佢會問我覺得呢個男仔點，當佢見到我唔肯定、甚至有所顧慮時，佢會好細心幫我思考同分析。」

Bob和Vinci同是Queenie的生命中不可或缺的知心好友，所以在婚禮上，Queenie給他們一個莫大的驚喜，就是和Jason一起向他們奉茶。她說：「我哋敬茶時，佢哋非常surprise（驚喜），事前佢哋完全唔知。」另一個令賓客驚喜的安排，就是Jason的母親、即是Queenie的奶奶，擔任她的見證人。她說：「係我提出嘅idea，因為Jason嘅父母由識我第一日開始，已經對我好好，佢哋真係當我係佢哋個女咁。拍拖1個月，Jason嘅媽媽已經問Jason幾時結婚，佢話：『快啲結婚啦！快啲有個家庭！Queenie咁好條件，一定有好多男仔追佢！』」

難得有情人，能找到一生至愛同偕白首共度下半生，對於向來追求平淡安穩的Queenie來說，已是上天給她最大的恩賜，回想婚禮最難忘的一刻，就是Jason的輕輕一吻。婚禮上一對新人做足防疫措施，無論在簽字或交換戒指時，都是罩不離口，全程帶着透明口罩，即使接吻，也一樣。她說：「揭頭紗後，Jason輕輕錫我額頭，我已經覺得好溫馨。」不言不語也可以溫柔，這一吻盡在不言中，也展開人生新一頁。