【教樂事】升小選校：進取中找平衡

因為疫情、移民潮和教育局近年政策上的轉變等因由，令2021學年9月小一入學的適齡學童數目較去年為少，假如閣下的子女在2020年9月「自行分配學位」階段未獲得小一學位，那麼本月30及31日便需參加「統一派位」階段的學位申請。正因為今年添加了上述提及的客觀環境因素，令部分家長不禁改以較為進取的選校策略，以求孩子能成功進身心儀小學。

相信參與「統一派位」階段的學童家長已於1月中旬收到由教育局寄出的「選校通知書」、「選擇學校表格」及「統一派位」資料，以便於本月底前往所屬校網的指定「統一派位中心」遞交表格。

「選擇學校表格」分為甲部及乙部，甲部屬於選項不受校網規限，可選擇一至三所位於任何小一學校網的小學，如學童居住於元朗區 (校網：72/73/74)，也可選擇位於銅鑼灣的學校(校網：12)；乙部則只可選擇住址所屬的小一學校網，最多可選取校網內的30間學校，鼓勵家長應盡量填寫校網內可供選擇的學校。

想想孩子切合否

縱然今年選校策略偏向進取，但亦奉勸家長應先了解自己心儀的學校在自行階段可有超收情況出現？若然同區學校的學額被大幅蠶食，則不宜過分進取。個人認為家長在排列心儀學校的次序時，記緊每位孩子皆有不同的學習特質及需要，應抱着適合孩子的全人發展為主要考慮方向，切忌盲目跟從其他家長的想法。近年有部分的小學出現新舊校長交替，新校長的到任可能為以往不被家長留意的學校注入新的元素，可透過瀏覽學校網頁及Facebook等對外資訊或主動致電學校查詢，以了解學校的教育理念及發展方向是否適合自己的孩子，說不定各位家長在深入了解後會有不同的選擇及決定。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長。教育碩士（課程與創新教學/資優教育），從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。