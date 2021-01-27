憑《Penthouse》上位　朴殷碩疑慣性棄養寵物惹爭議

憑人氣韓劇《Penthouse》上位的36歲男星朴殷碩，上周五亮相MBC節目《我獨自生活》，公開他與愛犬和愛貓在楊平郡大屋的生活，不過人紅是非多，近日有自稱是朴殷碩同班同學的網民發文大爆他曾多次棄置寵物，惹來網民熱議。

該網民在文中指：「在上藝術大學時因為女朋友不喜歡而本來養的獵兔犬換成更小的狗，當時換寵物就說到像換手袋一樣輕鬆的他，最近竟然亮相一人家庭節目，說自己正在養2隻貓和1隻3個月大的狗。」自稱是愛寵物之人的網民指朴殷碩在事業上的成就的確是他努力得來的成果，但希望他不要在幕前假裝喜歡動物：「我真的很討厭人們把動物當成物品和將牠們當成是提升形象的工具，牠們是有感情的，只要看眼神就會知道牠們的心。」

其後有粉絲發現朴殷碩過往在社交網公開的5隻貓狗不知所蹤，懷疑他是在棄養寵物的習慣，而所屬事務所就否認棄養一事，並指相中的寵物正由朴殷碩的友人來照顧，朴殷碩亦在官方粉絲網發文澄清：「很抱歉令大家擔心，我的孩子們正在好好地成長，我不知道那位同學的真名，要回應一個我不知道是誰的人所說的謊言，這個狀況令我很不知所措，但我知道其他人很擔心，所以今日將會有官方回應，謝謝大家的關注和愛戴。」