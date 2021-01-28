唔逛年宵逛賀年市集　個個有特色

農曆新年就快到，有乜好節目？合家歡嘅首推新年市集喇，唔係話行年宵唔好，只不過費事彈出又彈入，莫過於逛一啲公布咗日期又唔會隨便改期改時間嘅新年特色市集來得安心又舒服，唔少仲有得玩有好嘢食兼可以掃貨添！

多元素集一身

荃灣如心廣場於1月23及24日首個市集後，緊接於1月30及31日、2月6至7日及2月10至11日均會舉行「如心新春市集」，以「春花」為主題，設計出造型時尚嘅花形裝飾，配合傳統農曆新年嘅喜慶色彩，充滿節日氣氛。最驚喜嘅係市集攤位種類包羅萬有，有飲食、時裝及美容、小童及寵物、家居裝飾等，好似唔少大小朋友都喜歡嘅糖果，就有100%人手製作Rock Candy及Lollipop糖果嘅Hey Candy，仲可以自訂口味、文字及圖案，夠晒獨一無二。又或由大嶼大二澳農作社推出嘅自家種植農作物及本土醬料及健康產品等。此外，同場還有超值限定福袋及優惠獎賞，讓大家滿載驚喜兼新春接福。於即日起至2月28日，於場內以電子貨幣即日消費滿HK$880或以1,380 NINA CLUB會員積分，更可以換領「如意特選福袋」1個，為新一年開個好運！

如心新春市集

舉行日期：1月30-31日、2月6-7日、2月10-11日

地點：荃灣如心廣場1期2樓219、220、202B號舖

費用：免費入場

海景伴玩伴食

如果家住港島區，就不要錯過於1月30至31日在淺水灣海灘THE PULSE商場舉行嘅Marketoo「淺水灣年宵市集 × Party」，可以話係全港最大型海景年宵市集，屆時商場3樓全層將打造成紅噹噹年宵街，集結逾百手作設計及本地品牌，類型仲非常多元化，由配件飾品、寵物用品、衣着服飾、生活擺設、手袋背包以至健康產品等，大家還可以體驗花紋渲染工作坊畫出圖案，再轉印到物件上，特別又好玩。此外，室外天台更變成成Chill爆戶外海景野餐場地，一家大細帶齊野餐用品，就可以喺海邊同至愛來個另類團年。現場亦邀請了本地新進歌手李冠傑即場表演，提供串燒、啤酒，而每位入場人士更可獲贈「新年福袋」，當中包括Heros/少爺手工啤酒/紅粉緋緋野餐墊/商場購物禮券等，即使兩手空空到來，都可以隨時滿載而歸。

Marketoo「淺水灣年宵市集 × Party」年宵市集

舉行日期：1月30-31日

地點：淺水灣海灘道28號the pulse 3樓全層

費用：免費入場

首個寵物做主角

標榜作為全港首個寵物新年市集「澳南海岸 × Smart Pet Pet 御の寵物感謝祭」將於1月29日至31日及2月5至7日於將軍澳舉行，屆時有各種與動物相關嘅生活雜貨、寵物用品及本地設計手作外，主人們更可以幫寵物穿上靚靚和服到場於多個日系主題特色位盡情打卡添！此外，場內供應多款寵物賀年小食禮盒之餘，更有不少特色應節貨品如寵物拜年靚衫、新春飾物、動物主題揮春及逗利是必備嘅福袋等，主人們與寵物都可以滿載而歸。

澳南海岸 × Smart Pet Pet 御の寵物感謝祭

舉行日期：1月29-31日、2月5-7日

地點：將軍澳唐俊街23號澳南海岸Monterey Place地下G19號舖

費用：免費入場（需預先登記）

支持本土手作兼做慈善

愛支持本地手作家兼愛行善，就不要錯過SOHO MARKET於1月30至31日、一連兩日在D2 TWO舉辦嘅「SOHO MARKET × Make-A-Wish 願望成真市集」，到時除咗有約40個本土手作攤檔外，市集場內更會有展覽及義賣等活動。主辦方希望透過是次市集，向大眾宣揚願望成真基金為病童實現改寫生命嘅願望歷程的宗旨。而市集部分收益更會撥捐願望成真基金作幫助病童。既可支持本土手作人，逛市集辦年貨，又可以做慈善添！另，現場會派發市集現金券，讓大家在市集場內消費購買當錢使呢！

SOHO MARKET × Make-A-Wish 願望成真市集

舉行日期：1月30-31日

地點：長沙灣D2 Place TWO G/F THE GARAGE

費用：免費入場