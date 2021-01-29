懶女生最啱！跟住「3：8瘦身法則」佛系減肥

胖子不是一口吃成的，而比增肥難得多的減肥亦不可能一步達成，瘦身可以說是不少女生一輩子的事業，而最簡單和最健康的減肥方式當然是循序漸進，養成良好的減肥習慣，慢慢的瘦下來。最近網上流出一套史上最輕鬆的「3；8瘦身法則」，從飲食、運動及睡眠3方面養成持之以恒的日常習慣，達到佛系瘦身效果，據說最高可減5kg，而需時多久才見效就要大家自己試試喇！

飲食：3份蔬果 + 過8不吃

瘦身與飲食絕對息息相關！而健康的減肥既不用節食，亦不限種類，只要均衡飲食即可。38瘦身飲食法則中的「3」，就是每天飲食中必需有3種主要營養（碳水化合物、蛋白質和脂肪），缺一不可，外加3份蔬果，幫助腸胃消化。而「8」就是要在晚上8時前吃完晚餐，以便於睡前預留足夠時間消化食物，最後晚餐的分量以不超過午餐為準。

運動：30分鐘運動量 + 8分鐘拉筋

健康的生活亦需要適當的運動輔助，如果你並不是運動愛好者，不如由這兩點開始。38瘦身運動法則中的「3」是每天保持30分鐘的運動量，走路30分鐘也可以，最好是在飯後進行，幫助消化。而「8」就是睡前拉筋8分鐘，既可增加身體靈活度，亦可改善水腫、促進血液循環，並有助塑造線條、改善經痛、腰背痛，更可令睡眠質素變好。

睡眠：黃金3小時+8小時睡眠

最後的睡眠法則既是最易，對愛熬夜的人亦是最難。因為法則當中的「3」是指黃金睡眠3小時，指的是晚上11時至凌晨2時，這段時間是身體排毒及分泌出能分解脂肪激素的時間，所以在這3個小時內入睡可以幫助身體排毒，令皮膚變好。而「8」即是睡滿8小時，有指睡覺時身體會分泌出分解脂肪的賀爾蒙，所以充足睡眠可說是最懶的消脂方法。有研究顯示，長時間睡眠不足的人容易養成易胖體質。