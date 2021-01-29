真機深度測試　S21 Ultra瞬間看月球

問：機身係咪好大？

答：S21 Ultra的尺寸為75.6x165.1x8.9mm，重227g，坦白講數字唔算輕薄，女士拎上手有些過大，男士也較難以用拇指跨越整個屏幕，習慣單手玩機就要時間適應。然而，即使如此巨大，由於它採用了四邊曲面設計，機角又是圓角，手感其實不差，啞光質感也有助減低滑手機會。至於特大的方廓形鏡頭模組十分破格，拎出來影相識別度好高，「凸」出部分唔算深，平放時虛位不明顯。

問：拍攝有幾遠？清唔清？

答：Samsung近年旗艦手機都強調遠攝功能，S21 Ultra如同S20 Ultra支援100倍Space Zoom，提供0.6x至100x極廣變焦範圍，當中0.6倍、1倍、3倍及10位均用光學變焦，其餘則用數位變焦，因此相質會有輕微落差。開盡100倍變焦，本身遠在天邊的月球，瞬間放大至輪廓與細節也清晰易現，就連坑洞都睇到，十分誇張！另外，上代100倍變焦後畫面晃動十分嚴重，今代防手震明顯改善了，邊緣銳化與雜訊控制也較佳。

問：效能如何？

答：港版S21 Ultra採用最新的Qualcomm Snapdragon 888八核心處理器，跟採用Exynos 2100處理器的歐洲版不同，容量則有12GB RAM+256GB ROM或16GB RAM+ 512GB ROM兩個版本。今次用前者作測試，在《AnTuTu》獲逾67萬分，在性能排行榜中名列前茅，也比歐版所得的64萬分左右為高，所以買到港版是幸福的！

問：電池耐用嗎？

答：今時今日入門手機電池也由4,000mAh起跳，S21 Ultra自然唔輸蝕，電池容積達到5,000mAh，透過《PCMark》的工作模式測試電池續航表現，結果續航時間為10小時50分，相當不錯。而講到電池，連上5G後會比用4G食電，同時此機雖然支援5G+4G雙卡模式，但兩張卡不能同時行5G，算是小缺點。