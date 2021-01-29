【鬧到喊】容祖兒《浪姐2》被霍汶希狂插 　喊晒自責：我做得不夠好！

內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》近日熱播，大家都知霍汶希（Mani）有幾錫容祖兒，但節目中Mani連祖兒都鬧，被網友稱佢為「魔鬼評審」！

節目中身為隊長嘅祖兒同台灣女星陳妍希及內地歌手阿蘭一隊，唱跳《歸零》，不過喺綵排時，佢哋表現強差人意，令總顧問Mani狠批阿蘭，直指佢喺3個表現之中最差：「弱的人就真的要好好去（練習）。」估唔到連祖兒都鬧埋一份：「你比較有經驗的人，你去教她們，你自己對自己的門檻這麼低嗎？」隨後兩個即幫口話祖兒有教自己，不過Mani聽完似乎唔多收貨，繼續鬧：「教了你以後，你要自己去練習，才有用的。阿蘭，現在不是證明給任何人看，而是你現在不是阿蘭1個人，你做得不好你就把她們都帶垮。」令整個場面變得沉重，阿蘭更爆喊要隊友安慰，而祖兒喊住自責：「我做得不夠好，因為作為1個隊長，沒有做好自己的本分。」

張栢芝跳舞太好笑

至於張栢芝繼之前唱番自己經典舊作《星語心願》，點知走音，再加上喺跳舞環節失準，雖然佢話對自己好失望，但繼續再接再厲，喺跳唱環節以略為生硬舞姿示人，雖然唱同跳好似唔太協調，但仍帶畀大家好多歡樂，再加上佢同隊友跳唱《理所當然》，表現麻麻，原來佢自爆唔鍾意性感舞風：「我就不喜歡，最不喜歡這些舞蹈，很不張栢芝我想要吐，好作。」「#張栢芝跳舞太好笑了」呢個熱搜，火速喺網上瘋傳，短短唔夠3小時，已經有超過2億網友討論。